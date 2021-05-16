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Tvaiks 50 g/min;200 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2600 vati
2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Godalgas
4.9
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Hermiona49
16/05/2021
Česká republika
Žehlička
Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.
Plusi
Dobrá žehlící plocha
Mīnusi
Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
ЙОНИ
19/02/2021
България
Verificēts pircējs
ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА
ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА, И МОЖЕ ДА СЕ ИЗГЛАДЯТ ДОСТА ДРЕХИ ПРЕДИ ДА СЕ ДОПЪЛВА
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
MMitova
01/11/2016
България
Този продукт има отлични характеристики
Лесна за употреба, лека е, глади перфектно! Парата е силна и ефективна, а водача на кабела е много удобен.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия