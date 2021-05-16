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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4521/17

4.9
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
Philips tvaika gludeklis Azur Performer apvieno jaudīgu sniegumu un ērtu lietošanu. Apvienojot Quick Calc Release funkciju un mūsu vislabāk novērtēto (5 zvaigznes) T-ionicGlide gludināšanas virsmu un automātisko izslēgšanos, tiek viegli iegūti optimāli gludināšanas rezultāti.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu vislabāko gludināšanas virsmu

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • Tvaiks 50 g/min;200 g papildu tvaiks

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2600 vati

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 200 g

Papildu tvaiks līdz pat 200 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička

Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.

Plusi

Dobrá žehlící plocha

Mīnusi

Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

19/02/2021

България

България

Verificēts pircējs

ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА

ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА, И МОЖЕ ДА СЕ ИЗГЛАДЯТ ДОСТА ДРЕХИ ПРЕДИ ДА СЕ ДОПЪЛВА

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

01/11/2016

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Лесна за употреба, лека е, глади перфектно! Парата е силна и ефективна, а водача на кабела е много удобен.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.