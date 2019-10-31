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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4522/00

4.4
| (8) Atsauksmes

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
Philips tvaika gludeklis Azur Performer apvieno jaudīgu sniegumu un ērtu lietošanu. Apvienojot vienkāršo ātrās atkaļķošanas funkciju un mūsu ar 5 zvaigznītēm novērtēto T-ionicGlide gludināšanas virsmu, kā arī automātisko izslēgšanos kā drošības funkciju, tiek viegli iegūti optimāli gludināšanas rezultāti.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu vislabāko gludināšanas virsmu

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • Tvaiks 50 g/min; 210 g papildu tvaiks

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2600 vati

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai.

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 210 g

Papildu tvaiks līdz pat 210 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un noturīgiem burzījumiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.4

no 5

8

Atsauksmes

4
1

31/10/2019

Україна

Україна

Ця праска гарно справляється з поставленими задачами

Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz hodně muziky

Žehličku mám již druhým rokem. Dobře se drží, není těžká, díky otvorům na páru až do špičky perfektně vyžehlí prádlo až do nejmenších rohu a švů. Teď už ji nepoužívám každý den, jelikož jsme pořídili sušičku, ale na standardní domácí využívání určitě doporučuji. Navíc má moc příjemný design.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

08/10/2017

България

България

много съм доволен

Ютията оправда очакванията ми,заслужава си .Ползва ме я ежедневно,проблеми не се наблюдават.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.