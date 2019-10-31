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Izbeigta ražošana
GC4522/00
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 50 g/min; 210 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2600 vati
2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un noturīgiem burzījumiem.
Godalgas
4.4
no 5
8
Atsauksmes
Bulochka
31/10/2019
Україна
Ця праска гарно справляється з поставленими задачами
Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска
Tereza1234
10/05/2021
Česká republika
Za málo peněz hodně muziky
Žehličku mám již druhým rokem. Dobře se drží, není těžká, díky otvorům na páru až do špičky perfektně vyžehlí prádlo až do nejmenších rohu a švů. Teď už ji nepoužívám každý den, jelikož jsme pořídili sušičku, ale na standardní domácí využívání určitě doporučuji. Navíc má moc příjemný design.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Lubolubo
08/10/2017
България
много съм доволен
Ютията оправда очакванията ми,заслужава си .Ползва ме я ежедневно,проблеми не се наблюдават.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия