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Tvaiks 25 g/min
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
1100 vati
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un noturīgiem burzījumiem.
Tvaika gludeklis izslēdzas automātiski, kad tiek atstāts bez uzraudzības. Tas izslēdzas pēc 8 minūtēm, ja tiek atstāts vertikāli, un pēc 30 sekundēm, ja tiek atstāts uz gludināšanas virsmas vai sāniem.
Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlieties gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāciet gludināt.
Godalgas
4.5
no 5
11
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Filip6665
02/05/2017
Polska
Verificēts pircējs
Genialne żelazko
Bardzo dobrze i szybko prasuje, posiada fukcje czyszczenia, żelazko idealne
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
bolok
29/07/2016
Polska
Żelazko dla wybrednych
W porównaniu z żelazkiem ostatnio używanym to niebo a ziemia. Idealnie prasuje. Dochodzi do każdego zakamarka. Raz się przejedzie po odzieży i już poprawiać nie trzeba.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
roman552255
19/07/2016
Polska
Verificēts pircējs
Produkt godny polecenia.
Polecam to żelazko.Jest wygodne w użytkowaniu, efekt prasowania nie odbiega od oczekiwań nawet wymagającej gospodyni. Nawet ja, bardzo ładnie wyprasowałem swoje koszule.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe