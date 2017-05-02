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Tvaiks 45 g/min, 210 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2400 vati
2400 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un noturīgiem burzījumiem.
Godalgas
4.5
no 5
11
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Filip6665
02/05/2017
Polska
Verificēts pircējs
Genialne żelazko
Bardzo dobrze i szybko prasuje, posiada fukcje czyszczenia, żelazko idealne
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
bolok
29/07/2016
Polska
Żelazko dla wybrednych
W porównaniu z żelazkiem ostatnio używanym to niebo a ziemia. Idealnie prasuje. Dochodzi do każdego zakamarka. Raz się przejedzie po odzieży i już poprawiać nie trzeba.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
roman552255
19/07/2016
Polska
Verificēts pircējs
Produkt godny polecenia.
Polecam to żelazko.Jest wygodne w użytkowaniu, efekt prasowania nie odbiega od oczekiwań nawet wymagającej gospodyni. Nawet ja, bardzo ładnie wyprasowałem swoje koszule.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe