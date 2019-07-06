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Tvaiks 50 g/min;200 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2600 vati
2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
T-ionicGlide ir mūsu vislabāk slīdošā, pret skrāpējumiem izturīgā gludināšanas virsma ar titāna oksīda slāni, kas novērtēta ar 5 zvaigznītēm.
Godalgas
5.0
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Katerinaspring13
06/07/2019
Україна
Цей продукт цілком відповідає всім вимогам сучасної домогосподарки
Я повністю задоволена якістю цієї праски.Завдяки матеріалу підошви ні одна найтендітніша річ із гардеробу не була «присмалена».Невелика вага праски також полегшує прасування безмежної кількості одежинок моїх трьох діточок.+чудова функція відпарювання не дає шансу складкам на одязі.Дякую Philips за інновації !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Natmakh
04/07/2019
Україна
Праска легка, функція відпрацювання супер. Взагалі прасує гарно, дійсно не залишає плям
Праска легка, але прасує гарно. Функція відпрацювання супер. З недоліків: так і не знайшли, як відкривається контейнер для видалення накипу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Алюня
04/07/2019
Україна
Дуже добре
Користуюся вже три роки. Якість хороша. Попередня праска Philips відслужила 10 років і якби не впала то ще досі служилала би мені. Бренд працює і постійно вдосконалює свою продукцію.Це дуже добре.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli