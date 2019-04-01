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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4527/00

4.9
| (40) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk
Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu un vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa noņemšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un T-ionicGlide gludināšanas virsma.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar kaļķa tvertni kaļķa notīrīšana ir efektīvāka

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

  • Tvaiks 50 g/min;220 g papildu tvaiks

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2600 vati

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.

Trīskārši precīzs gals optimālai kontrolei un redzamībai

Trīskārši precīzs gals optimālai kontrolei un redzamībai

Philips Azur Performer gludekļa smailais gals nodrošina ļoti precīzu gludināšanu 3 veidos: tas ir izvirzīts, tam ir pogu grope un slaida konstrukcija. Trīskārši precīzais gals sniedz iespēju piekļūt pat vissarežģītākajām vietām, piemēram, ap pogām vai starp ielocēm.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

40

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Гарна праска

Довго обирали праску, зупинилися на цій, бо підійшла ціна і потужність, а також країна виробництва. Одразу зрозуміли, що варто дотримуватися режимів, тому що на найпотужнішому светр одразу ж пристав до праски) Але вона відтерлась швидко і легко, що не може не радувати. Сильне відпарювання, сорочки прасуються досить добре. Не протікає. Поки що задоволені.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Steam iron

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Steam iron

26/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Sve preporuke

Efikasno i brzo glačalo. Zadovoljilo je naše svakodnevne potrebe :-) uvijek bi ga svojim preporučila

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

07/09/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Super žehlička

Žehlička má nastavení funkce na materiály a na množství páry, po oblečení dobře klouže a nepoškrábe se ani když se přejede přes knoflíky/zip

Plusi

Nastavení materiálu, nastavení množství páry, žehlící povrch

Mīnusi

Těžší

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli