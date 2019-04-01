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Tvaiks 50 g/min;220 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2600 vati
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.
Philips Azur Performer gludekļa smailais gals nodrošina ļoti precīzu gludināšanu 3 veidos: tas ir izvirzīts, tam ir pogu grope un slaida konstrukcija. Trīskārši precīzais gals sniedz iespēju piekļūt pat vissarežģītākajām vietām, piemēram, ap pogām vai starp ielocēm.
Godalgas
4.9
no 5
40
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Tymochka
01/04/2019
Україна
Гарна праска
Довго обирали праску, зупинилися на цій, бо підійшла ціна і потужність, а також країна виробництва. Одразу зрозуміли, що варто дотримуватися режимів, тому що на найпотужнішому светр одразу ж пристав до праски) Але вона відтерлась швидко і легко, що не може не радувати. Сильне відпарювання, сорочки прасуються досить добре. Не протікає. Поки що задоволені.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Steam iron
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Steam iron
Slava19
26/09/2020
Hrvatska
Sve preporuke
Efikasno i brzo glačalo. Zadovoljilo je naše svakodnevne potrebe :-) uvijek bi ga svojim preporučila
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Foxy01
07/09/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Super žehlička
Žehlička má nastavení funkce na materiály a na množství páry, po oblečení dobře klouže a nepoškrábe se ani když se přejede přes knoflíky/zip
Plusi
Nastavení materiálu, nastavení množství páry, žehlící povrch
Mīnusi
Těžší
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli