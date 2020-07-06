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Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu un vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa noņemšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un T-ionicGlide gludināšanas virsma.
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Tvaiks 25 g/min, 220 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
1100 vati
Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.
Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.
Philips Azur Performer gludekļa smailais gals nodrošina ļoti precīzu gludināšanu 3 veidos: tas ir izvirzīts, tam ir pogu grope un slaida konstrukcija. Trīskārši precīzais gals sniedz iespēju piekļūt pat vissarežģītākajām vietām, piemēram, ap pogām vai starp ielocēm.
Godalgas
4.7
no 5
133
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Gosposia 22
06/07/2020
Polska
Verificēts pircējs
Produkt godny polecenia.
Żelazko sprawa ze prasowanie jest przyjemnością. Jest rewelacyjne przy prasowaniu koszul. Bardzo szybko się nagrzewa. Wszystkie funkcje ujęte w opisie działają bez zarzutu.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Juju88
12/06/2020
Polska
Verificēts pircējs
Jest świetne.
Żelazko bardzo nowoczesne podoba mi się jego wygląd. Dziewczyna zadowolona :) nie było żadnych kłopotów podczas pierwszego prasowania.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Mati13
10/09/2019
Polska
Jest jak baletnica
Co dodać chyba już nic Tylko Kupić i prasować-) Wygodne w użytkowaniu. świetny uchwyt daje stabilność w prasowaniu. Samo się wyłączające się żelazko-) nie spali domu gdy zapomnisz o nim.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli