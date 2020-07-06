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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4527/03

4.7

| (133) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu un vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa noņemšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un T-ionicGlide gludināšanas virsma.

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Ar kaļķa tvertni kaļķa notīrīšana ir efektīvāka

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

  • Tvaiks 25 g/min, 220 g papildu tvaiks

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 1100 vati

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.

Trīskārši precīzs gals optimālai kontrolei un redzamībai

Trīskārši precīzs gals optimālai kontrolei un redzamībai

Philips Azur Performer gludekļa smailais gals nodrošina ļoti precīzu gludināšanu 3 veidos: tas ir izvirzīts, tam ir pogu grope un slaida konstrukcija. Trīskārši precīzais gals sniedz iespēju piekļūt pat vissarežģītākajām vietām, piemēram, ap pogām vai starp ielocēm.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

133

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

06/07/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt godny polecenia.

Żelazko sprawa ze prasowanie jest przyjemnością. Jest rewelacyjne przy prasowaniu koszul. Bardzo szybko się nagrzewa. Wszystkie funkcje ujęte w opisie działają bez zarzutu.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

12/06/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Jest świetne.

Żelazko bardzo nowoczesne podoba mi się jego wygląd. Dziewczyna zadowolona :) nie było żadnych kłopotów podczas pierwszego prasowania.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

10/09/2019

Polska

Polska

Jest jak baletnica

Co dodać chyba już nic Tylko Kupić i prasować-) Wygodne w użytkowaniu. świetny uchwyt daje stabilność w prasowaniu. Samo się wyłączające się żelazko-) nie spali domu gdy zapomnisz o nim.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli