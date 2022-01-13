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  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

Izbeigta ražošana

AzurTvaika gludeklis

GC4535/20

4.6
| (30) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

1 godalga

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
Pateicoties inovatīvajai konstrukcijai, kaļķa daļiņas tiek viegli sašķeltas un automātiski uzkrātas noņemamajā kaļķa nosēdumu tvertnē. Kaļķa nosēdumus var ērti aizskalot mazāk nekā 15 sekundēs, ļaujot ilgstoši nodrošināt lielisku sniegumu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu uzlaboto ātrās atkaļķošanas sistēmu

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

  • 45 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 190 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai

Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai

Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai un noturīgai tvaika veiktspējai

papildu tvaiks līdz 190 g ātrai noturīgāko burzījumu likvidēšanai

papildu tvaiks līdz 190 g ātrai noturīgāko burzījumu likvidēšanai

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot noturīgākos burzījumus

2400 W ātrai uzsilšanai un jaudīgai veiktspējai

2400 W ātrai uzsilšanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

30

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

2
1

13/01/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Funkce žehličky jsou výborné

Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.

Mīnusi

Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

05/01/2022

България

България

Verificēts pircējs

Azur GC4537/80 Парна ютия

Притежаваме я от извесно време. Жена ми смята че е работи много добре :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4537/80 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4537/80 Парна ютия

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

celková spokojenost

Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.

Plusi

nádržka na zadržování vodního kamene

Mīnusi

nic jsem nenašla

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4532/20 Parní žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4532/20 Parní žehlička

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.