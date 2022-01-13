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45 g/min nepārtraukta tvaika padeve
190 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai un noturīgai tvaika veiktspējai
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot noturīgākos burzījumus
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Godalgas
4.6
no 5
30
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Svačinová
13/01/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Funkce žehličky jsou výborné
Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.
Mīnusi
Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
vizz
05/01/2022
България
Verificēts pircējs
Azur GC4537/80 Парна ютия
Притежаваме я от извесно време. Жена ми смята че е работи много добре :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4537/80 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4537/80 Парна ютия
sardynka
05/05/2021
Česká republika
celková spokojenost
Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.
Plusi
nádržka na zadržování vodního kamene
Mīnusi
nic jsem nenašla
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4532/20 Parní žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4532/20 Parní žehlička