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  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

AzurTvaika gludeklis

GC4541/20

4.8
| (28) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

1 godalga

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
Pateicoties inovatīvajai konstrukcijai, kaļķa daļiņas tiek viegli sašķeltas un automātiski uzkrātas noņemamajā kaļķa nosēdumu tvertnē. Kaļķa nosēdumus var ērti aizskalot mazāk nekā 15 sekundēs, ļaujot ilgstoši nodrošināt lielisku sniegumu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu uzlaboto ātrās atkaļķošanas sistēmu

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

  • 45 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 200 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

papildu tvaiks līdz 200 g ātrai noturīgāko burzījumu likvidēšanai

papildu tvaiks līdz 200 g ātrai noturīgāko burzījumu likvidēšanai

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot noturīgākos burzījumus

2400 W ātrai uzsilšanai un jaudīgai veiktspējai

2400 W ātrai uzsilšanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu

Tvaika padeve līdz 45 g/min ātrākai burzījumu likvidēšanai

Tvaika padeve līdz 45 g/min ātrākai burzījumu likvidēšanai

Spēcīgā un nepārtrauktā tvaika padeve ļauj audumam piekļūt lielākam daudzumam tvaika, lai burzījumus varētu likvidēt ātrāk.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

28

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

3
1

01/11/2021

Україна

Україна

Отличный утюг

Отличный утюг за свои деньги. Прекрасно утюжит как шелк, так и котон, мощный паровой удар, подошва прекрасно скользит по вещам. За два года эксплуатации никаких нареканий.

Plusi

Хорошо утюжит, мощный паровой удар

Mīnusi

Нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4544/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4544/80 Парова праска

01/11/2019

Україна

Україна

Этот продукт имеет отличные функции

Нагревается быстро, скользит отлично, резервуар для воды достойный. Очень нравится паровой удар и носик для труднодоступных мест. Моделью доволен, пользуюсь уже полгода.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4544/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4544/80 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Красивы и надежный аппарат!

[Employee of philipsglobal] Долго выбирал модель утюга с учетом качества за разумную цену.Особое внимание уделил подошве и не прогадал! Аппарат превзошел все мои ожидания и неплохой функционал, плюс красивый дизайн!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4544/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4544/80 Парова праска

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.