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45 g/min nepārtraukta tvaika padeve
200 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot noturīgākos burzījumus
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Spēcīgā un nepārtrauktā tvaika padeve ļauj audumam piekļūt lielākam daudzumam tvaika, lai burzījumus varētu likvidēt ātrāk.
Godalgas
4.8
no 5
28
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
katyshka9132
01/11/2021
Україна
Отличный утюг
Отличный утюг за свои деньги. Прекрасно утюжит как шелк, так и котон, мощный паровой удар, подошва прекрасно скользит по вещам. За два года эксплуатации никаких нареканий.
Plusi
Хорошо утюжит, мощный паровой удар
Mīnusi
Нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4544/80 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4544/80 Парова праска
Vadum
01/11/2019
Україна
Этот продукт имеет отличные функции
Нагревается быстро, скользит отлично, резервуар для воды достойный. Очень нравится паровой удар и носик для труднодоступных мест. Моделью доволен, пользуюсь уже полгода.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4544/80 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4544/80 Парова праска
Kosatka
04/07/2019
Україна
Красивы и надежный аппарат!
[Employee of philipsglobal] Долго выбирал модель утюга с учетом качества за разумную цену.Особое внимание уделил подошве и не прогадал! Аппарат превзошел все мои ожидания и неплохой функционал, плюс красивый дизайн!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4544/80 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4544/80 Парова праска