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Gaiši zila Tvaika gludeklis
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GC4552/00
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EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4552/00 - English (US)
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Visi (4)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludekli?
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
Philips tvaika gludekļa gatavības indikators mirgo
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