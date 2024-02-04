30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
50 g/min nepārtraukta tvaika padeve
220 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Godalgas
4.8
no 5
23
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Hrs1
04/02/2024
Україна
Праска як праска
Вау ефекту немає, попередня Філіпс 3320 була якісніша хоч і менше споживала по потужності. Виробник Індонезія, попередня була Сінгапур.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4556/20 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4556/20 Парова праска
09/11/2021
Україна
Коли очікування співпали з реаліністю
Я шукала доступну по ціні праску, яка не буде залишати жовтих слідів на білому та круто прасувати паром. По рекомендації консультанта, обрала цю + тут ще симпатичний дизанйн. Праска доволі легка і легко скользить по речам.
Plusi
Стильний дизайн, швидко нагріває, поки не було жодних накипів та проблем
Mīnusi
Немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4556/20 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4556/20 Парова праска
09/11/2021
Україна
Нормальный утюг за не очень большую сумму
Утюг удобный. Выполняет поставленные задачи. Не очень сильный удар паром.
Plusi
цена и качество
Mīnusi
нет
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4556/20 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4556/20 Парова праска