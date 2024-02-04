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  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

AzurTvaika gludeklis

GC4556/20

4.8
| (23) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
Pateicoties inovatīvajai konstrukcijai, kaļķa daļiņas tiek viegli sašķeltas un automātiski uzkrātas noņemamajā kaļķa nosēdumu tvertnē. Kaļķa nosēdumus var ērti aizskalot mazāk nekā 15 sekundēs, ļaujot ilgstoši nodrošināt lielisku sniegumu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu uzlaboto ātrās atkaļķošanas sistēmu

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

  • 50 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 220 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

Papildu tvaiks līdz 220 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Papildu tvaiks līdz 220 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

2500 W ātrai uzsilšanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

23

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

04/02/2024

Україна

Україна

Праска як праска

Вау ефекту немає, попередня Філіпс 3320 була якісніша хоч і менше споживала по потужності. Виробник Індонезія, попередня була Сінгапур.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4556/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4556/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Коли очікування співпали з реаліністю

Я шукала доступну по ціні праску, яка не буде залишати жовтих слідів на білому та круто прасувати паром. По рекомендації консультанта, обрала цю + тут ще симпатичний дизанйн. Праска доволі легка і легко скользить по речам.

Plusi

Стильний дизайн, швидко нагріває, поки не було жодних накипів та проблем

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4556/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4556/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Нормальный утюг за не очень большую сумму

Утюг удобный. Выполняет поставленные задачи. Не очень сильный удар паром.

Plusi

цена и качество

Mīnusi

нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4556/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4556/20 Парова праска

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.