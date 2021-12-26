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50 g/min nepārtraukta tvaika
240 g papildu tvaiks
SteamGlide Advanced gludināšanas virsma
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākās krokas.
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Godalgas
4.7
no 5
84
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Ksju
26/12/2021
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Azur,тільки Azur!!!!!!!
З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!
Plusi
Автоочистка,автовідкючення
Mīnusi
——-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4567/80 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4567/80 Парова праска
Машуня
18/11/2021
Україна
Тривалий час користуюся цією моделлю.
Користуюся даним типом праски більше 10 років. Перший раз купила цю праску у 2010 році і вона досі працює, але вже дещо стала слабше гріти. Тому купила нову і цілком задоволена. Легко рухається по тканині, якісно розгладжує.
Plusi
стильний дизайн, легка у використанні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4537/70 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4537/70 Парова праска
КKKK
09/11/2021
Україна
Надійність
Використовую вже дуже довго. Хотів купити новий, але жінки проти. Працює і працює рік за роком
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4564/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4564/20 Парова праска