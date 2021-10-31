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50 g/min nepārtraukta tvaika
250 g papildu tvaiks
SteamGlide Advanced gludināšanas virsma
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Godalgas
4.5
no 5
38
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Софія1981
31/10/2021
Україна
Виріб надійний
Користуюся часто і все добре. Я задоволена праскою.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4563/30 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4563/30 Парова праска
29/10/2021
Україна
Кращий як на мене
Обирала лише Філіпс (до цього був також Філіпс, пропрацював більше 10 років). Інші фірми навіть не розглядала. Читала багато відгуків. Зупинилась на цьому варіанті. Дуже задоволена праскою. Все працює просто чудово.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4563/30 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4563/30 Парова праска
Бавико
21/06/2021
Україна
Праска дуже чудова!!!
Користуюсь праскою вже 1.5 роки. Дуже потужна, виконує на всі 100 заявлені функції. Є дуже класна функція видалення накипу. Користуватись легко. Мені все подобається!
Plusi
Рекомендую до купівлі саме цю модель
Mīnusi
не має
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4563/30 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4563/30 Парова праска