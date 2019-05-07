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GC4595/40
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Tvaiks 40 g/min;180 g papildu tvaiks
2600 W
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Pārnēsāšanas aizslēgs
2600 W jauda ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai uz visa veida gludināmajiem audumiem.
Droša uzglabāšana uz stacijas. Vadu iespējams aptīt apkārt stacijas korpusam, lai ierīci būtu viegli uzglabāt.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Godalgas
3.5
no 5
4
Atsauksmes
Cristinadana
07/05/2019
România
Cel mai bun fier de călcat
Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Vanko
14/11/2016
България
Ютията е отлична
Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Kamelia
05/05/2017
Polska
Niestety, rozczarowanie
Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe