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  • Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada
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  • Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada
  • Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada
  • Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada
  • Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada
  • Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada
  • Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada
  • Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada
  • Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada
  • Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada
  • Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada

Izbeigta ražošana

Azur FreeMotionTvaika gludeklis

GC4595/40

3.5
| (4) Atsauksmes

1 godalga

Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada
Azur FreeMotion tvaika gludeklis apvieno lielu tvaika veiktspēju ar gludināšanas brīvību, lai gludinātu jebkādus apģērbus jebkurā vietā uz gludināmā dēļa. Viedā uzlādes bāze ar pārnēsāšanas aizslēgu un indikatora lampiņu uzlādē gludekli dažās sekundēs.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Īpaši laba slīdāmība ar T-ionicGlide

Jaudīgs tvaiks, gludināšana bez vada

  • Tvaiks 40 g/min;180 g papildu tvaiks

  • 2600 W

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

2600 W jauda ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W jauda ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W jauda ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai uz visa veida gludināmajiem audumiem.

Noslēdziet gludekli ērtai uzglabāšanai pēc gludināšanas

Noslēdziet gludekli ērtai uzglabāšanai pēc gludināšanas

Droša uzglabāšana uz stacijas. Vadu iespējams aptīt apkārt stacijas korpusam, lai ierīci būtu viegli uzglabāt.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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3.5

no 5

4

Atsauksmes

4
2

07/05/2019

România

România

Cel mai bun fier de călcat

Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40

14/11/2016

България

България

Ютията е отлична

Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия

05/05/2017

Polska

Polska

Niestety, rozczarowanie

Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.