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Tvaiks 50 g/min;200 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Gludekļa autom. izslēgšanās
2400 vati
Philips gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpaši vērsto priekšpusi ar īpašām pagarinātām tvaika izejām uzgalī, sasniedzot sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.
Philips tvaika gludeklis ir izstrādāts, lai to būtu vienkārši manevrēt uz auduma un lai ļautu viegli piekļūt arī grūti sasniedzamām vietām.
Gludeklim ir optimāls 1,6 kg svars, lai to varētu viegli novietot uz gludināšanas dēļa un nolikt atpakaļ uz paliktņa.
Godalgas
4.9
no 5
17
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
DominikaP
16/08/2016
Polska
Moje najlepsz żelazko ever :-)
Żelazko Philips Azzur jest z mną już 4 lata i muszę przyznać, że bardzo je lubię. Obsługa jest intuicyjna. Najczęściej prasuję z wykorzystaniem pary, na programie dla bawełny, bo ubrań z tego materiału mam najwięcej i jeszcze nigdy nie miałam problemu z rozprasowaniem zagnieceń. Prasowanie malutkich ubranek mojej 14-miesięcznej córeczki jest czystą przyjemnością!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4860/02
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4860/02
paluhen
07/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4860/37 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4860/37 Żelazko parowe
jaro1404
07/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4860/37 Żelazko parowe