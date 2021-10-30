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Tvaiks 50 g/min; 200 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Automātiska izslēgšanās
2600 vati
Philips gludekļa unikālajā, smailajā galā ir novietotas īpašas, pagarinātas tvaika izejas, palīdzot teicami izgludināt pat šaurākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas.
Philips tvaika gludeklis ir izstrādāts, lai to būtu vienkārši manevrēt uz auduma un lai ļautu viegli piekļūt arī grūti sasniedzamām vietām.
Gludeklim ir optimāls 1,6 kg svars, lai gludināšanas laikā to varētu ērti cilāt no paliktņa uz gludināšanas dēli un atpakaļ.
Godalgas
4.3
no 5
16
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
olehboss
30/10/2021
Україна
Хороша парова праска
Користуюсь вже надцять років. Потужний, швидко нагрівається, добре прасує. Вибрав через оптимальну площу поверхні з дірками для пару, навіть на носику, що є досить практичним. Є також режим з іонізованим відпарюванням, це рятує у випадках, коли потрібно добряче відпарити м'яту річ і гарно її випрасувати. А ще, ця праска просто створена для забудьків. Поясню чому: якщо ви раптом забули її ввімкнену у розетку, а самі побігли з дому, запізнюючись на роботу, то це нестрашно, адже перебуваючи без руху, на протязі 8-ми хвилин, праска автоматично вимкнеться і вашій оселі не загрожуватиме пожежа. Отже, підсумовуючи все вищенаведене мною, я однозначно рекомендую цей товар!
Plusi
все
Mīnusi
немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4870/02 Steam iron
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4870/02 Steam iron
Anetta
12/04/2019
Україна
Дуже задоволена!!!
Користуюсь праскою вже багато років,прасує ідеально!!! Дуже задоволена результатом прасування, особливо,що подається пара до носика), рекомендую!!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4870/02 Steam iron
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4870/02 Steam iron
Flue01
16/05/2021
Česká republika
Špičková žehlička
Jedná se o špičkový produkt, který i po několika letech stále funguje tak jak má bez jakýchkoliv problémů. Parametry plně odpovídají tomu, co je napsáno v popisu.
Plusi
Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu, ergonomické držení
Mīnusi
nic
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4870/02 Steam iron
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4870/02 Steam iron