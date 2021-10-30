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        Izbeigta ražošana

        Gaiši zilaTvaika gludeklis

        GC4870/02

        4.3
        | (16) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu

        1 godalga

        Radīts nevainojamai darbībai
        Jaunais Philips Azur tvaika gludeklis ir aprīkots ar unikālo Ionic Deepsteam funkciju, kas nodrošina vislabāko rezultātu, gludinot grūti izlīdzināmus audumus, piemēram, kokvilnu un linu. Optimāls svars un konstrukcija gādā par nevainojamu rezultātu.
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        Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

        Gludeklis ar Ionic Deepsteam funkciju

        Radīts nevainojamai darbībai

        • Tvaiks 50 g/min; 200 g papildu tvaiks

        • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

        • Automātiska izslēgšanās

        • 2600 vati

        Tvaika atveres gludekļa smailajā galā sniedz iespēju pievadīt tvaiku grūti sasniedzamām vietām

        Tvaika atveres gludekļa smailajā galā sniedz iespēju pievadīt tvaiku grūti sasniedzamām vietām

        Philips gludekļa unikālajā, smailajā galā ir novietotas īpašas, pagarinātas tvaika izejas, palīdzot teicami izgludināt pat šaurākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas.

        Optimāls dizains vieglai gludekļa manevrēšanai uz auduma

        Optimāls dizains vieglai gludekļa manevrēšanai uz auduma

        Philips tvaika gludeklis ir izstrādāts, lai to būtu vienkārši manevrēt uz auduma un lai ļautu viegli piekļūt arī grūti sasniedzamām vietām.

        Viegls gludeklis, lai to būtu ērti cilāt

        Viegls gludeklis, lai to būtu ērti cilāt

        Gludeklim ir optimāls 1,6 kg svars, lai gludināšanas laikā to varētu ērti cilāt no paliktņa uz gludināšanas dēli un atpakaļ.

        Tehniskā specifikācija

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        Daļas un piederumi

        Godalgas

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        Atsauksmes

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        4.3

        no 5

        16

        Atsauksmes

        87%

        ieteica šo produktu

        2

        30/10/2021

        Україна

        Україна

        Хороша парова праска

        Користуюсь вже надцять років. Потужний, швидко нагрівається, добре прасує. Вибрав через оптимальну площу поверхні з дірками для пару, навіть на носику, що є досить практичним. Є також режим з іонізованим відпарюванням, це рятує у випадках, коли потрібно добряче відпарити м'яту річ і гарно її випрасувати. А ще, ця праска просто створена для забудьків. Поясню чому: якщо ви раптом забули її ввімкнену у розетку, а самі побігли з дому, запізнюючись на роботу, то це нестрашно, адже перебуваючи без руху, на протязі 8-ми хвилин, праска автоматично вимкнеться і вашій оселі не загрожуватиме пожежа. Отже, підсумовуючи все вищенаведене мною, я однозначно рекомендую цей товар!

        Plusi

        все

        Mīnusi

        немає

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4870/02 Steam iron

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4870/02 Steam iron

        12/04/2019

        Україна

        Україна

        Дуже задоволена!!!

        Користуюсь праскою вже багато років,прасує ідеально!!! Дуже задоволена результатом прасування, особливо,що подається пара до носика), рекомендую!!!

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4870/02 Steam iron

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4870/02 Steam iron

        16/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Špičková žehlička

        Jedná se o špičkový produkt, který i po několika letech stále funguje tak jak má bez jakýchkoliv problémů. Parametry plně odpovídají tomu, co je napsáno v popisu.

        Plusi

        Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu, ergonomické držení

        Mīnusi

        nic

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4870/02 Steam iron

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4870/02 Steam iron

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        • Piedāvājumi tikai biedriem.
        • Agrīna piekļuve pirkumiem.
        • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.