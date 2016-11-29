ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi

Izbeigta ražošana

Azur ProTvaika gludeklis

GC4885/00

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Perfekta gludināšana katru reizi
Azur Pro tvaika gludeklis nodrošina jaudīgu tvaika padevi, lai paveiktu gludināšanu īsā laika brīdī un iegūtu perfektus rezultātus. Saglabājiet kontroli, gludiniet īpaši ātri, viegli veiciet atkaļķošanu un izmantojiet lielāku ūdens tvertni, lai gludināšana būtu daudz vieglāka.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ātri izgludiniet krokas ar jaudīgu tvaika padevi

Perfekta gludināšana katru reizi

  • 3000 vati

  • 50 g/min, 220 g papildu tvaiks

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + aizs. pret apkaļķ.

3000 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

3000 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 220 g, lai izlīdzinātu vispamatīgākās krokas

Papildu tvaiks līdz pat 220 g, lai izlīdzinātu vispamatīgākās krokas

Papildu tvaiks līdz pat 220 g, lai izlīdzinātu vispamatīgākās krokas

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/11/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.

Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4885/30 Steam iron

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4885/30 Steam iron

16/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !

Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Samazina līdz pat 20% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma