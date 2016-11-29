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3000 vati
50 g/min, 220 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + aizs. pret apkaļķ.
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiks līdz pat 220 g, lai izlīdzinātu vispamatīgākās krokas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Aleps
29/11/2016
Slovenija
Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.
Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4885/30 Steam iron
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Mare78
16/10/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !
Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Samazina līdz pat 20% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma