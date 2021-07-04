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50 g/min nepārtraukta tvaika padeve
220 g papildu tvaiks
SteamGlide Elite gludināšanas virsma
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu.
Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Godalgas
4.9
no 5
43
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
KikaM
04/07/2021
Česká republika
Akcijas daļa
Kvalitní a precizní žehlička
Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.
Plusi
Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání
Mīnusi
žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4902/20 Parní žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4902/20 Parní žehlička
Locika
29/06/2021
Česká republika
Akcijas daļa
Celková spokojenost
Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.
Plusi
rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel
Mīnusi
vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4902/20 Parní žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4902/20 Parní žehlička
silvinka.bv
27/06/2021
Česká republika
Akcijas daļa
Skvělé žehlení
Na první dojem mi připadala žehlička dost těžká. Ale již při prvním žehlení tento dojem zmizel. Žehlí se s ni velmi dobře a rychle. Rozhodně mohu doporučit.
Plusi
Výborně žehlí všechny druhy prádla
Mīnusi
Na první dojem působila těžce
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4902/20 Parní žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4902/20 Parní žehlička