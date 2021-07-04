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  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
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Gaiši zilaTvaika gludeklis

GC4901/10

4.9
| (43) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienmēr ideāls rezultāts
Ilgnoturīga veiktspēja ar ātrās atkaļķošanas sistēmu un SteamGlide Elite gludināšanas virsmu, kam ir uzlabota izturība pret skrāpējumiem.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu pret skrāpējumiem izturīgāko gludināšanas virsmu

Vienmēr ideāls rezultāts

  • 50 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 220 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Elite gludināšanas virsma

Papildu tvaiks līdz 220 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Papildu tvaiks līdz 220 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

2800 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu.

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

43

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

04/07/2021

Česká republika

Česká republika

Kvalitní a precizní žehlička

Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.

Plusi

Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání

Mīnusi

žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4902/20 Parní žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4902/20 Parní žehlička

29/06/2021

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost

Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.

Plusi

rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel

Mīnusi

vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4902/20 Parní žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4902/20 Parní žehlička

27/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé žehlení

Na první dojem mi připadala žehlička dost těžká. Ale již při prvním žehlení tento dojem zmizel. Žehlí se s ni velmi dobře a rychle. Rozhodně mohu doporučit.

Plusi

Výborně žehlí všechny druhy prádla

Mīnusi

Na první dojem působila těžce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4902/20 Parní žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4902/20 Parní žehlička

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.