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  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
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Gaiši zilaTvaika gludeklis

GC4905/40

4.7
| (24) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienmēr ideāls rezultāts
Ilgnoturīga veiktspēja ar ātrās atkaļķošanas sistēmu un SteamGlide Elite gludināšanas virsmu, kam ir uzlabota izturība pret skrāpējumiem.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu pret skrāpējumiem izturīgāko gludināšanas virsmu

Vienmēr ideāls rezultāts

  • 55 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 240 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Elite gludināšanas virsma

Papildu tvaiks līdz 240 g – ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

3000 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu

Tvaika padeve līdz 55 g/min ātrākai burzījumu likvidēšanai

Tvaika padeve līdz 55 g/min ātrākai burzījumu likvidēšanai

Spēcīgā un nepārtrauktā tvaika padeve ļauj audumam piekļūt līdz pat 50% vairāk tvaika, lai burzījumus varētu likvidēt ātrāk.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.7

no 5

24

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

2
1

23/08/2020

Україна

Україна

Идеальное решение для Вашего гардероба!

Идеально отпаривает и гладит вещи. Это мой первый утюг и я несомненно ему рада! Нагревается мгновенно, скользит по одежде, а также крутейший дизайн в моем любимом оттенке и удобство!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4905/40 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4905/40 Парова праска

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Продуктът е изключително лек и удобен за ползване

Ютията е много лека ,удобна и не залепва .Бих я препоръчала на всяка домакиня

Plusi

Лека ,удобна с перфектно незалепващо покритие

Mīnusi

Няма

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4905/40 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4905/40 Парна ютия

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super kauf

Akorát těžká, takže není nepohodlná na držení, ale perfektně vyžehlí, aniž by musel člověk vyvíjet tlak. Poměr cena/výkon super.

Plusi

Vzhled, funkce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4908/80 Parní žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4908/80 Parní žehlička

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.