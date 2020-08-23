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55 g/min nepārtraukta tvaika padeve
250 g papildu tvaiks
SteamGlide Elite gludināšanas virsma
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Spēcīgā un nepārtrauktā tvaika padeve ļauj audumam piekļūt līdz pat 50% vairāk tvaika, lai burzījumus varētu likvidēt ātrāk.
Godalgas
4.7
no 5
24
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
broken.dream96
23/08/2020
Україна
Идеальное решение для Вашего гардероба!
Идеально отпаривает и гладит вещи. Это мой первый утюг и я несомненно ему рада! Нагревается мгновенно, скользит по одежде, а также крутейший дизайн в моем любимом оттенке и удобство!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4905/40 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4905/40 Парова праска
Анели
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Продуктът е изключително лек и удобен за ползване
Ютията е много лека ,удобна и не залепва .Бих я препоръчала на всяка домакиня
Plusi
Лека ,удобна с перфектно незалепващо покритие
Mīnusi
Няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4905/40 Парна ютия
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4905/40 Парна ютия
SparklesS
10/05/2022
Česká republika
Super kauf
Akorát těžká, takže není nepohodlná na držení, ale perfektně vyžehlí, aniž by musel člověk vyvíjet tlak. Poměr cena/výkon super.
Plusi
Vzhled, funkce
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4908/80 Parní žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4908/80 Parní žehlička