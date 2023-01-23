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55 g/min nepārtraukta tvaika padeve
250 g papildu tvaiks
SteamGlide Elite gludināšanas virsma
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Spēcīgā un nepārtrauktā tvaika padeve ļauj audumam piekļūt līdz pat 50% vairāk tvaika, lai burzījumus varētu likvidēt ātrāk.
Godalgas
4.6
no 5
104
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
poSOL
23/01/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
ЧУДОво! Дружина задоволена!!!
Все чудово, працює прекрасно, дружина задоволена. Щиро дякуємо! Хай цей високий рівень якості супроводжує ваші вироби завжди і успіх вам гарантований!!!
Plusi
Хороший виріб
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Dri3sert
10/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Просто класний
Дуже сподобався. Починаючи від якості збірки, закінчуючи кількістю та якістю пари. Прасує одяг швидко. Зручно тримається в руці. Довгий шнур. Широкий отвір для заливу води. Не люфтить та не скріпить.
Plusi
Якісний продукт
Mīnusi
Не має
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Etalon_88
27/01/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудовий функціонал
Дизайн, якість, стабільність роботи. В загальному виконує бажані функції.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4909/60 Парова праска Azur