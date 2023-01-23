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  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
  • Vienmēr ideāls rezultāts
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Gaiši zilaTvaika gludeklis

GC4909/60

4.6
| (104) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienmēr ideāls rezultāts
Ilgnoturīga veiktspēja ar ātrās atkaļķošanas sistēmu un SteamGlide Elite gludināšanas virsmu, kam ir uzlabota izturība pret skrāpējumiem.
Skatīt visas priekšrocības

Ar mūsu pret skrāpējumiem izturīgāko gludināšanas virsmu

Vienmēr ideāls rezultāts

  • 55 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 250 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Elite gludināšanas virsma

Papildu tvaiks līdz 250 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Papildu tvaiks līdz 250 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

3000 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

3000 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu

Tvaika padeve līdz 55 g/min ātrākai burzījumu likvidēšanai

Tvaika padeve līdz 55 g/min ātrākai burzījumu likvidēšanai

Spēcīgā un nepārtrauktā tvaika padeve ļauj audumam piekļūt līdz pat 50% vairāk tvaika, lai burzījumus varētu likvidēt ātrāk.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.6

no 5

104

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

23/01/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

ЧУДОво! Дружина задоволена!!!

Все чудово, працює прекрасно, дружина задоволена. Щиро дякуємо! Хай цей високий рівень якості супроводжує ваші вироби завжди і успіх вам гарантований!!!

Plusi

Хороший виріб

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4909/60 Парова праска Azur

10/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Просто класний

Дуже сподобався. Починаючи від якості збірки, закінчуючи кількістю та якістю пари. Прасує одяг швидко. Зручно тримається в руці. Довгий шнур. Широкий отвір для заливу води. Не люфтить та не скріпить.

Plusi

Якісний продукт

Mīnusi

Не має

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4909/60 Парова праска Azur

27/01/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудовий функціонал

Дизайн, якість, стабільність роботи. В загальному виконує бажані функції.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4909/60 Парова праска Azur

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.