30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
GC5034/20
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
3000 W
65 g/min nepārtraukta tvaika
260 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. Var gludināt visu no džinsiem līdz zīdam, no gultas veļas līdz kašmiram — droši un jebkurā secībā, negaidot temperatūras noregulēšanos un nešķirojot apģērbus. Philips tvaika gludekļi ar OptimalTEMP padara gludināšanu vieglāku un ātrāku, un tos pārbaudījuši neatkarīgi tekstila nozares eksperti.
Izvēlies no vairākiem tvaika režīmiem. Režīms DynamiQ automātiski nodrošina ideālu tvaika apjomu, kad vien nepieciešams, režīms Max ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus ar spēcīgu nepārtraukta tvaika padevi, tvaika režīms ECO ar minimālu nepārtraukta tvaika padevi ietaupa līdz pat 20% enerģijas, savukārt režīms OFF ļauj izslēgt tvaika padevi.
Pateicoties DynamiQ sensoram, tvaika gludekļos izmantotais progresīvākais kustību sensors precīzi zina, kā gludeklis kustas un kad tas stāv nekustīgi. Tvaika režīms DynamiQ automātiski nodrošina ideālu tvaika apjomu, kad vien tas gludinot nepieciešams, lai ātrāk sasniegtu lielisku rezultātu. Tvaika padeve tiek automātiski uzsākta, kad gludeklis kustas, un tiek pārtraukta, kad tas nekustas, nodrošinot maksimālu ērtību un gludināšanu bez piepūles.
Godalgas
4.1
no 5
68
Atsauksmes
ebashova
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Перфектната ютия
Това е най-добрата ютия, която съм имала, съотношението цена качество е в полза на потребителя. Изключително бързо и перфетно гладене
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Elite GC5034/20 Парна ютия с технология OptimalTEMP
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Elite GC5034/20 Парна ютия с технология OptimalTEMP
Pohodarka
17/05/2022
Česká republika
Uzitecnost nade vse (i na mne)
Vyrobek je v podstate uzitecny hlavne pro manzela, protoze bez dokonalych kosil a puku na kalhotech by se asi navzdy schoval ;)
Plusi
Uzasnackej
Mīnusi
Zadny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Radulka
11/05/2022
Česká republika
Skvělý výkon
Perfektní výsledky při žehlení na všechny materiály bez nastavování stupně teploty.
Plusi
Snadné použití
Mīnusi
Váha trochu větší
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Visa veida gludināmajiem audumiem
Salīdzinājumā ar GC4910