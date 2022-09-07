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  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

Azur EliteTvaika gludeklis ar OptimalTEMP tehnoloģiju

GC5034/20

4.1
| (68) Atsauksmes

1 godalga

Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
Jaudīgs, inteliģents gludeklis ātrākai perfekta rezultāta sasniegšanai. Gludini visu no džinsa līdz zīdam bez apdeguma riska, pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai. Progresīvais DynamiQ tvaika režīms nodrošina ideālu jaudīga tvaika apjomu, kad vien nepieciešams*
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Garantēta gludināšana bez piededzināšanas un inteliģenta tvaika padeve

Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis

  • 3000 W

  • 65 g/min nepārtraukta tvaika

  • 260 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

OptimalTEMP: garantēta gludināšana bez piededzināšanas, bez iestatīšanas

OptimalTEMP: garantēta gludināšana bez piededzināšanas, bez iestatīšanas

Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. Var gludināt visu no džinsiem līdz zīdam, no gultas veļas līdz kašmiram — droši un jebkurā secībā, negaidot temperatūras noregulēšanos un nešķirojot apģērbus. Philips tvaika gludekļi ar OptimalTEMP padara gludināšanu vieglāku un ātrāku, un tos pārbaudījuši neatkarīgi tekstila nozares eksperti.

Ērti tvaika režīmi: DynamiQ, MAX, ECO un OFF

Ērti tvaika režīmi: DynamiQ, MAX, ECO un OFF

Izvēlies no vairākiem tvaika režīmiem. Režīms DynamiQ automātiski nodrošina ideālu tvaika apjomu, kad vien nepieciešams, režīms Max ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus ar spēcīgu nepārtraukta tvaika padevi, tvaika režīms ECO ar minimālu nepārtraukta tvaika padevi ietaupa līdz pat 20% enerģijas, savukārt režīms OFF ļauj izslēgt tvaika padevi.

Režīms DynamiQ, inteliģenta tvaika padeve izcilam rezultātam

Režīms DynamiQ, inteliģenta tvaika padeve izcilam rezultātam

Pateicoties DynamiQ sensoram, tvaika gludekļos izmantotais progresīvākais kustību sensors precīzi zina, kā gludeklis kustas un kad tas stāv nekustīgi. Tvaika režīms DynamiQ automātiski nodrošina ideālu tvaika apjomu, kad vien tas gludinot nepieciešams, lai ātrāk sasniegtu lielisku rezultātu. Tvaika padeve tiek automātiski uzsākta, kad gludeklis kustas, un tiek pārtraukta, kad tas nekustas, nodrošinot maksimālu ērtību un gludināšanu bez piepūles.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.1

no 5

68

Atsauksmes

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Перфектната ютия

Това е най-добрата ютия, която съм имала, съотношението цена качество е в полза на потребителя. Изключително бързо и перфетно гладене

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Elite GC5034/20 Парна ютия с технология OptimalTEMP

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Elite GC5034/20 Парна ютия с технология OptimalTEMP

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Uzitecnost nade vse (i na mne)

Vyrobek je v podstate uzitecny hlavne pro manzela, protoze bez dokonalych kosil a puku na kalhotech by se asi navzdy schoval ;)

Plusi

Uzasnackej

Mīnusi

Zadny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý výkon

Perfektní výsledky při žehlení na všechny materiály bez nastavování stupně teploty.

Plusi

Snadné použití

Mīnusi

Váha trochu větší

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

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Atrunas

  1. Visa veida gludināmajiem audumiem

  2. Salīdzinājumā ar GC4910