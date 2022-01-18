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  • Pilnīgi universāls risinājums
  • Pilnīgi universāls risinājums
  • Pilnīgi universāls risinājums
  • Pilnīgi universāls risinājums
  • Pilnīgi universāls risinājums
  • Pilnīgi universāls risinājums
  • Pilnīgi universāls risinājums
  • Pilnīgi universāls risinājums
  • Pilnīgi universāls risinājums
  • Pilnīgi universāls risinājums

Universālā 8000. sērijaAll-in-One gludināšanas risinājums

GC628/80

5
| (38) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Pilnīgi universāls risinājums
Izmantojot spēcīgu tvaiku un izcili ērtu, dažādās pozīcijās regulējamu gludināšanas dēli, All-in-One 8000. sērijas ierīces teicami likvidē burzījumus visiem apģērbiem. Izgludiniet visus burzījumus pat vissarežģītākajās vietās.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ērts daudzleņķu gludināšanas dēlis izcilam rezultātam

Pilnīgi universāls risinājums

  • Pielāgojams gludināšanas dēlis

  • Jaudīga un nepārtraukta tvaika padeve

  • Divkāršas sildīšanas tehnoloģija

  • OptimalTEMP uzkarsējamā plātne

Dubultā sildīšanas tehnoloģija jaudīgam tvaikam ar dziļu iedarbību

Dubultā sildīšanas tehnoloģija jaudīgam tvaikam ar dziļu iedarbību

Dubultā sildīšanas tehnoloģija nodrošina spēcīgu tvaiku ar dziļu iedarbību, lai novērstu burzījumus un tavs apģērbs vienmēr izskatītos lieliski.

OptimalTEMP garantē auduma aizsardzību pret apdedzināšanu*

OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka gludināmais audums netiks sadedzināts, tādēļ vari gludināt gan džinsa, gan zīda auduma apģērbu ar vienu optimālu temperatūras iestatījumu.

Viegli atsvaidziniet apģērbu

Iznīcina 99,9% baktēriju** un likvidē nepatīkamus aromātus, lai atsvaidzinātu apģērbu un paildzinātu apģērba kalpošanas laiku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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5.0

no 5

38

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/01/2022

Україна

Україна

Качественный отпариватель

Гладильная система, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание. Максимально простая, но такая удобная в плане использования. Очень порадовала доска, которая фиксируется под любым углом одним движением, и на которой помещается по длине рубашка ( это очень важно). С помощью колёсиков можно перевозить систему по всему дому, чтобы она не мешала. Благодаря 5 режимам можно теперь отпаривать вещи разных тканей, от деликатных до грубых видов. Покупкой прям очень довольна.

Plusi

Мощный пар, лаконичный дизайн, доска, функционал

Mīnusi

Коротковатый шнур

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

18/01/2022

Україна

Україна

Многофункциональный отпариватель

Купили на новый год как подарок нашей семье. Комфортно и быстро можно погладить рубашку,штаны,футболку. Много места не занимает, удобная гладильная доска которую можно регулировать в любое положение, можно продезинфицировать детские игрушки или мягкую мебель.

Plusi

занимает мало места, удобно гладить, сокращает время на глажку

Mīnusi

не хватает зажима для тремпеля

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

17/01/2022

Україна

Україна

Качественный, удобный отпариватель

До покупки гладильной системы я , пользовалась как и многие, утюгом - которым сложновато было отгладить блузки , рюшики, плотные ткани и сложные складки - с гладильной системой всё легко и просто. Обязательно хочу отметить качество и продуманность чехла - под ним вообще не образовывается конденсат-это важно . И ещё один немаловажный момент- это поверхность подошвы отпаривателя - она абсолютно безопасна для всех типов ткани .Очень понравился лаконичный внешний вид и функциональность, доску можно использовать в разных положениях- регулировка осуществляется буквально пальцем одной руки .Перемещать по квартире - не проблема, есть колесики . В общем я очень довольна и всем рекомендую!

Plusi

Быстрота , удобство , функциональность

Mīnusi

Коротковатый шнур

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

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Atrunas

  1. Visiem gludināmiem audumiem

  2. “Nepārtrauktā tvaika plūsma noņem smakas un iznīcina > 99,9% baktēriju un putekļu ērcīšu*”* Testējis trešās puses institūts attiecībā uz baktēriju veidiem Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ar 1 minūtes tvaicēšanas laiku.