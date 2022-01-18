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Pielāgojams gludināšanas dēlis
Jaudīga un nepārtraukta tvaika padeve
Divkāršas sildīšanas tehnoloģija
OptimalTEMP uzkarsējamā plātne
Dubultā sildīšanas tehnoloģija nodrošina spēcīgu tvaiku ar dziļu iedarbību, lai novērstu burzījumus un tavs apģērbs vienmēr izskatītos lieliski.
OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka gludināmais audums netiks sadedzināts, tādēļ vari gludināt gan džinsa, gan zīda auduma apģērbu ar vienu optimālu temperatūras iestatījumu.
Iznīcina 99,9% baktēriju** un likvidē nepatīkamus aromātus, lai atsvaidzinātu apģērbu un paildzinātu apģērba kalpošanas laiku.
Godalgas
5.0
no 5
38
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
tonya88
18/01/2022
Україна
Akcijas daļa
Качественный отпариватель
Гладильная система, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание. Максимально простая, но такая удобная в плане использования. Очень порадовала доска, которая фиксируется под любым углом одним движением, и на которой помещается по длине рубашка ( это очень важно). С помощью колёсиков можно перевозить систему по всему дому, чтобы она не мешала. Благодаря 5 режимам можно теперь отпаривать вещи разных тканей, от деликатных до грубых видов. Покупкой прям очень довольна.
Plusi
Мощный пар, лаконичный дизайн, доска, функционал
Mīnusi
Коротковатый шнур
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Kenny23
18/01/2022
Україна
Многофункциональный отпариватель
Купили на новый год как подарок нашей семье. Комфортно и быстро можно погладить рубашку,штаны,футболку. Много места не занимает, удобная гладильная доска которую можно регулировать в любое положение, можно продезинфицировать детские игрушки или мягкую мебель.
Plusi
занимает мало места, удобно гладить, сокращает время на глажку
Mīnusi
не хватает зажима для тремпеля
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
17/01/2022
Україна
Akcijas daļa
Качественный, удобный отпариватель
До покупки гладильной системы я , пользовалась как и многие, утюгом - которым сложновато было отгладить блузки , рюшики, плотные ткани и сложные складки - с гладильной системой всё легко и просто. Обязательно хочу отметить качество и продуманность чехла - под ним вообще не образовывается конденсат-это важно . И ещё один немаловажный момент- это поверхность подошвы отпаривателя - она абсолютно безопасна для всех типов ткани .Очень понравился лаконичный внешний вид и функциональность, доску можно использовать в разных положениях- регулировка осуществляется буквально пальцем одной руки .Перемещать по квартире - не проблема, есть колесики . В общем я очень довольна и всем рекомендую!
Plusi
Быстрота , удобство , функциональность
Mīnusi
Коротковатый шнур
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Visiem gludināmiem audumiem
“Nepārtrauktā tvaika plūsma noņem smakas un iznīcina > 99,9% baktēriju un putekļu ērcīšu*”* Testējis trešās puses institūts attiecībā uz baktēriju veidiem Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ar 1 minūtes tvaicēšanas laiku.