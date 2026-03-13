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Universālā 8000. sērija All-in-One gludināšanas risinājums
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GC628/80
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Important Information Manual Philips ProTouch Stand Steamer
User Manual GC628_EU9_[20265]
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips apģērbu tvaicētāju/All-in-One ierīci?
Philips apģērbu tvaicētājs ar statīvu rada kurkstošu skaņu
Philips universālās gludināšanas sistēmas un statīva tvaicētāja šļūtene lietošanas laikā kļūst silta
No Philips statīva apģērbu tvaicētāja galviņas pil ūdens
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