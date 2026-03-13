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6400 series Gludināšanas sistēma
Izbeigta ražošana
Atbalsts
GC6430/02
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Iegūstiet visas kompaktā un portatīvā izmēra Philips gludināšanas sistēmas sniegtās ērtības un divkāršojiet gludināšanas ātrumu ar tvaiku.
Visi (3)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
500. sērijaPūku noņēmējs
Uz manas Philips gludināšanas sistēmas mirgo zila lampiņa
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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