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GC7220/02
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Gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpašo priekšpusi ar pagarinātām tvaika izejām, lai sasniegtu sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.
Divkāršojiet gludināšanas ātrumu ar tvaiku. Tvaika spiediens dziļi iekļūst audumā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu pat sarežģīti gludināmu audumu gadījumā.
Ieslēdzot iekārtu, gludināšanas sistēma ir gatava gludināšanai ar tvaiku tikai 2 minūšu laikā.
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