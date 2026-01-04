30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
GC7230/02
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Dažādi tvaika iestatījumi ļauj jums izvēlēties lielisku tvaika apjomu katram audumam, tādējādi iegūsit profesionālus gludināšanas rezultātus.
Gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpašo priekšpusi ar pagarinātām tvaika izejām, lai sasniegtu sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.
Divkāršojiet gludināšanas ātrumu ar tvaiku. Tvaika spiediens dziļi iekļūst audumā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu pat sarežģīti gludināmu audumu gadījumā.
Godalgas
Atsauksmes