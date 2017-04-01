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Izbeigta ražošana

PerfectCare PureTvaika ģeneratora gludeklis

GC7640/80

3.8
| (6) Atsauksmes

1 godalga

Ātrāka un vieglāka gludināšana
Gludiniet savus apģērbus bez temperatūras regulēšanas, pateicoties revolucionārajai OptimalTEMP tehnoloģijai. Kompaktāka un vieglāka konstrukcija ērtākai glabāšanai. Par 99% attīrot no katlakmens, Pure Steam katlakmens attīrīšanas kasetnes palielina kalpošanas laiku 5 reizes
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

bez temperatūras regulēšanas

Ātrāka un vieglāka gludināšana

  • Maks. 5,2 bāru sūkņa spiediens

  • 250 g papildu tvaiks

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

  • 1,5 l fiksēta ūdens tvertne

Gludiniet no džinsiem līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas

Gludiniet no džinsiem līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas

Tagad varat gludināt visu no džinsiem līdz zīdam, nemainot temperatūras iestatījumu. Garantējam gludināšanu bez piededzināšanas uz visiem gludināmajiem audumiem. Revolucionāra tehnoloģija ar 1) uzlabotu viedas vadības procesoru, kas precīzi kontrolē gludināšanas virsmas temperatūru, un 2) Compact ProVelocity tvaika dzinēju, kas nodrošina vairāk tvaika ātrākai gludināšanai un kompaktāku tvaika ģeneratoru ērtākai glabāšanai

Papildu tvaiks līdz pat 250 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Enerģijas taupīšana ar EKO režīmu

Enerģijas taupīšana ar EKO režīmu

Izmantojot EKO režīmu ar samazinātu tvaika daudzumu, varat ietaupīt enerģiju, saglabājot lieliskus gludināšanas rezultātus. Ātrākai gludināšanai pārslēdziet uz Turbo režīmu, kas rada vairāk tvaika.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

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Atsauksmes

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3.8

no 5

6

Atsauksmes

4
3

01/04/2017

България

България

Verificēts pircējs

Този продукт е уникален!!!

Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

17/02/2017

България

България

Изключително полезен уред!

С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

28/01/2017

България

България

Verificēts pircējs

Отличен продукт

Много добър продукт, лесен за употреба, отличен резлтат от гладенето

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.