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Izbeigta ražošana
GC7640/80
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Maks. 5,2 bāru sūkņa spiediens
250 g papildu tvaiks
Pārnēsāšanas aizslēgs
1,5 l fiksēta ūdens tvertne
Tagad varat gludināt visu no džinsiem līdz zīdam, nemainot temperatūras iestatījumu. Garantējam gludināšanu bez piededzināšanas uz visiem gludināmajiem audumiem. Revolucionāra tehnoloģija ar 1) uzlabotu viedas vadības procesoru, kas precīzi kontrolē gludināšanas virsmas temperatūru, un 2) Compact ProVelocity tvaika dzinēju, kas nodrošina vairāk tvaika ātrākai gludināšanai un kompaktāku tvaika ģeneratoru ērtākai glabāšanai
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Izmantojot EKO režīmu ar samazinātu tvaika daudzumu, varat ietaupīt enerģiju, saglabājot lieliskus gludināšanas rezultātus. Ātrākai gludināšanai pārslēdziet uz Turbo režīmu, kas rada vairāk tvaika.
Godalgas
3.8
no 5
6
Atsauksmes
Dideto78
01/04/2017
България
Verificēts pircējs
Този продукт е уникален!!!
Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Галина
17/02/2017
България
Изключително полезен уред!
С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
GaliaGD
28/01/2017
България
Verificēts pircējs
Отличен продукт
Много добър продукт, лесен за употреба, отличен резлтат от гладенето
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор