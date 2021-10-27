30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Maks. 6 bāru sūkņa spiediens
Papildu tvaiks līdz 350 g
1,5 L ūdens tvertne
Pārnēsāšanas aizslēgs
Spēcīgais, nepārtrauktais tvaiks viegli tiek galā pat ar visbiezākajiem audumiem. Grūti izgludināmi burzījumi izzūd, pateicoties papildu tvaikam vienmēr, kad tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.
Gludini visu, no zīda līdz džinsam, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jebkurā brīdī var gludināt jebkuru audumu.
Pateicoties OptimalTEMP, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt, pat atstājot uz apģērba vai gludināmā dēļa. Garantēti bez apdegumiem un spīdīgiem laukumiem.
Godalgas
4.6
no 5
81
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Malinka91
27/10/2021
Україна
Заощаджує час
Швидко випрасовує речі. Постільну білизну можна складати в декілька разів і паром розгладжувати. Користуюсь все 4 роки
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
08/11/2020
Україна
Незамінний помічник, зручний у використанні
Цей парогенератор використовує вже більше року. Перед покупкою довго вагалася між звичайною праскою та парогенератором, передивилась багато відео та перечитала безліч відгуків, але ні разу не пожалкувала про свій вибір. Особливо тоді коли з'явилася маленька дитина і необхідно частіше та більше приділяти цьому час. Дуже легкий у використанні, не займає багато місця, можна використовувати як у вертикальному так і в горизонтальному положенні. Не потрібно виставляти температуру, переживати пропалити, можна пропарити іграшки, подушки. Однозначно рекомендую, повністю задоволена!!
Mīnusi
Немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Helen001
28/07/2020
Україна
Надприємне прасування
Під час прасування справді не потрібно замислюватися над температурою праски та пари. Дуже легка праска, зручно тримати у руці. Комфортно використовувати для прасування/відпарювання речей на вішаках, зокрема, штанів та піджаків. Я задоволена)))
Plusi
Комфортне прасування
Mīnusi
Не існує
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Ietaupa līdz pat 30% enerģijas ar eko režīmu salīdzinājumā ar turbo režīmu, balstoties uz standartu IEC 60311
Salīdzinot ar Philips tvaika gludekli Azur Performer