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Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens
Papildu tvaiks līdz 430 g
Noņemama 1,5 L ūdens tvertne
Pārnēsāšanas aizslēgs
Pat, ja dari vairākus darbus vienlaicīgi vai tava uzmanība tiek novērsta, OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās gludināmos audumus, pat atstāts bez uzraudzības uz drēbēm vai gludināmā dēļa.
Ja nepieciešams ātri un vienkārši likvidēt burzījumus, vari paļauties uz nepārtraukto tvaika padevi. Izmantojot papildu tvaiku, burzījumi izzūd kā nebijuši. Turklāt tas ir ideāli piemērots, ja nepieciešams ar tvaiku vertikāli apstrādāt aizkarus vai atsvaidzināt drēbes.
Pateicoties kompaktajam izmēram, gludināšanas laikā to var vienkārši manevrēt un pat novietot uz gludināmā dēļa. Nedomā, ka mazāks izmērs nozīmē arī mazāku jaudu! Pateicoties ekskluzīvajai ProVelocity tehnoloģijai, esam izgatavojuši jaudīgas gludināšanas sistēmas, kas ir vieglākas un kompaktākas nekā jebkad agrāk.
Godalgas
4.8
no 5
48
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Solodka
25/04/2022
Україна
Akcijas daļa
Гарно прасує та розпарює речі.
Хороший парогенератор, сподобався, як дизайном, так і характеристиками. Те, що він компактний також є плюсом. Зйомний контейнер для води, ергономічний дизайн самої праски, зручна ручка, гарно лежить в руці. Прасувати речі одне задоволення. Швидко справляється з великою кількістю одягу. І порадувало те, що не потрібно вкладатись далі в цей прилад, в ньому все ідеально :очистка вбудована, температуру не потрібно регулювати, що суттєво економить час при прасуванні, підошва не залишає ніяких слідів на тканині. Ідеальний варіант за свою ціну.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
SiRezha
22/04/2022
Україна
Akcijas daļa
Парогенератор на кожен день
Раніше, коли користувалась звичайною праскою часто не могла підібрати правильний режим і псувала речі. Тепер відчуваю задоволення від прасування, бо не треба сортувати речі ( оптимальна температура підошви не шкодить будь-якій тканині )та прикладати особливих зусиль при прасуванні навіть великої кількості білизни, бо потужний паровий удар. Контейнер для води достатньо ємкий - вистачає надовго.
Plusi
Не треба підбирати температурний режим, потужний паровий удар
Mīnusi
Не виявлено
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Vadim1505
22/04/2022
Україна
Akcijas daļa
Великий резервуар для води, потужний
Купив місяць назад парогенератор і залишився дуже радий. Потужний паровий удар, не потрібно регулювати темперетуру. Можна гладити різний одяг від шовка до джинса. Підошва тонка і не царапаєтся. Рекомендую.
Plusi
+
Mīnusi
Немає
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Pamatojoties uz 2 stundu ilgu gludināšanu.
Līdz pat 40 % enerģijas ietaupījums saskaņā ar IEC 603311, salīdzinājumā ar GC6734.