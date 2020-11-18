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  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
  • Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
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PerfectCare Compact PlusGludināšanas sistēma

GC7933/30

4.6
| (22) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

1 godalga

Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk
Tik ātri un ērti, un nav jāraizējas par drēbju sadedzināšanu. Gludināšanu var pabeigt ātrāk, pateicoties tam, ka tiek lietots divreiz vairāk tvaika salīdzinājumā ar tvaika gludekli. Nekādu maināmu iestatījumu un ātrāks rezultāts ar labāku burzījumu izlīdzināšanu. Visu var izgludināt vienā piegājienā.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekli Azur*

Pabeidziet gludināšanu 30 minūtes ātrāk

  • Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 450 g

  • Noņemama 1,5 L ūdens tvertne

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

Garantēta gludināšana nepiededzinot

Pat, ja dari vairākus darbus vienlaicīgi vai tava uzmanība tiek novērsta, OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās gludināmos audumus, pat atstāts bez uzraudzības uz drēbēm vai gludināmā dēļa.

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai burzījumu likvidēšanai

Ja nepieciešams ātri un vienkārši likvidēt burzījumus, vari paļauties uz nepārtraukto tvaika padevi. Izmantojot papildu tvaiku, burzījumi izzūd kā nebijuši. Turklāt tas ir ideāli piemērots, ja nepieciešams ar tvaiku vertikāli apstrādāt aizkarus vai atsvaidzināt drēbes.

Viegls un kompakts ērtai lietošanai un glabāšanai

Pateicoties kompaktajam izmēram, gludināšanas laikā to var vienkārši manevrēt un pat novietot uz gludināmā dēļa. Nedomā, ka mazāks izmērs nozīmē arī mazāku jaudu! Pateicoties ekskluzīvajai ProVelocity tehnoloģijai, esam izgatavojuši jaudīgas gludināšanas sistēmas, kas ir vieglākas un kompaktākas nekā jebkad agrāk.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

22

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

3
2

18/11/2020

Україна

Україна

Дуже класна річ в господарстві!

Дуже раджу цей парогенератор всім, легкий і зручний у користуванні. Відпарює все, від сорочок до верхнього одягу і навіть килимок!

Plusi

Все дуже подобається, рекомендую

Mīnusi

Немає заперечень

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор

08/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Чудесен уред

Улеснява гладенето и пести време! Дрехите са изгладени с едно минаване!0

Plusi

Лесен за експлоатация

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

02/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Продуктът има перфектни характеристики!

Препоръчвам продукта на всички мои приятелки!Прекрасен е!

Plusi

Бързо и лесно гладене!

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2 stundu ilgu gludināšanu.

  2. Līdz pat 40 % enerģijas ietaupījums saskaņā ar IEC 603311, salīdzinājumā ar GC6734.