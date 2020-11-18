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Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens
Papildu tvaiks līdz 450 g
Noņemama 1,5 L ūdens tvertne
Pārnēsāšanas aizslēgs
Pat, ja dari vairākus darbus vienlaicīgi vai tava uzmanība tiek novērsta, OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās gludināmos audumus, pat atstāts bez uzraudzības uz drēbēm vai gludināmā dēļa.
Ja nepieciešams ātri un vienkārši likvidēt burzījumus, vari paļauties uz nepārtraukto tvaika padevi. Izmantojot papildu tvaiku, burzījumi izzūd kā nebijuši. Turklāt tas ir ideāli piemērots, ja nepieciešams ar tvaiku vertikāli apstrādāt aizkarus vai atsvaidzināt drēbes.
Pateicoties kompaktajam izmēram, gludināšanas laikā to var vienkārši manevrēt un pat novietot uz gludināmā dēļa. Nedomā, ka mazāks izmērs nozīmē arī mazāku jaudu! Pateicoties ekskluzīvajai ProVelocity tehnoloģijai, esam izgatavojuši jaudīgas gludināšanas sistēmas, kas ir vieglākas un kompaktākas nekā jebkad agrāk.
Godalgas
4.6
no 5
22
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Taney@@@
18/11/2020
Україна
Дуже класна річ в господарстві!
Дуже раджу цей парогенератор всім, легкий і зручний у користуванні. Відпарює все, від сорочок до верхнього одягу і навіть килимок!
Plusi
Все дуже подобається, рекомендую
Mīnusi
Немає заперечень
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор
Силви СС
08/09/2022
България
Verificēts pircējs
Чудесен уред
Улеснява гладенето и пести време! Дрехите са изгладени с едно минаване!0
Plusi
Лесен за експлоатация
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Radoslava1982
02/09/2022
България
Verificēts pircējs
Продуктът има перфектни характеристики!
Препоръчвам продукта на всички мои приятелки!Прекрасен е!
Plusi
Бързо и лесно гладене!
Mīnusi
Няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Pamatojoties uz 2 stundu ilgu gludināšanu.
Līdz pat 40 % enerģijas ietaupījums saskaņā ar IEC 603311, salīdzinājumā ar GC6734.