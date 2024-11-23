Хочу залишити позитивний відгук, щодо цього чудового приладу (серія 8000, модель GC 801/10, біло- рожевий). По-перше він справляється зі своїми функціями на стільки ,на скільки може відносно маленький відварювач, а не ціла система - це треба розуміти! Юзаю більше місяця: светри, футболки, лонгсліви, палантини, штани з різної тканини і щільності, джинси (в тому числі на флісі) - відпарює! Більш якісно працює, якщо на гладильній дошці,то краще, ніж праска. Тобто можна використовувати як горизонтально,так і вертикально. Хочу зазначити,що має 2 режими, користуюсь тим,що максимальний; також можна обрати більш ощадний або еко- режим. Пристрій має довгий дріт та зручну вилку. Багато хто у відгуках, зазначив,що у новому пристрої була в резервуарі вода, а в очиснику- накип-> так от ці відпарювачі йдуть такі із заводу! Йде наліпка,що вони їх перевіряють таким чином. Я б теж не повірила, але я купувала в офлайн- магазині, тож мені декілька розпакували, щоб це довести, що вони дійсно всі із залишком водички всередині. Отакі от справи) Якщо ви хотіли невеликий ,але дієвий відпарювач - беріть!