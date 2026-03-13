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8000. sērija Rokas apģērbu tvaicētājs

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8000. sērijaRokas apģērbu tvaicētājs

GC800/80

8000. sērija Rokas apģērbu tvaicētājs

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF fails, 704.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF fails, 3.2 MB
  • 13 March 2026

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