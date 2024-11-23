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Apģērba apstrāde ar tvaiku
Tvaika padeve līdz pat 32 g/min
Atkaļķošanas tehnoloģija
Garantēta aizsardz. pret piededzināšanu
Jaudīgs tvaiks līdz 32 g/min ātram rezultātam ikdienā.
Gatavs lietošanai tikai 60 sekunžu laikā.
Apstrādā apģērbu ar tvaiku mazāk nekā 3 minūtēs**. Uzkarsējamā plātne novērš kondensāta veidošanos uz apģērba un gādā par ātru rezultātu.
Godalgas
4.2
no 5
77
Atsauksmes
82%
ieteica šo produktu
Kate_S
23/11/2024
Україна
Чудовий та необхідний девайс!
Хочу залишити позитивний відгук, щодо цього чудового приладу (серія 8000, модель GC 801/10, біло- рожевий). По-перше він справляється зі своїми функціями на стільки ,на скільки може відносно маленький відварювач, а не ціла система - це треба розуміти! Юзаю більше місяця: светри, футболки, лонгсліви, палантини, штани з різної тканини і щільності, джинси (в тому числі на флісі) - відпарює! Більш якісно працює, якщо на гладильній дошці,то краще, ніж праска. Тобто можна використовувати як горизонтально,так і вертикально. Хочу зазначити,що має 2 режими, користуюсь тим,що максимальний; також можна обрати більш ощадний або еко- режим. Пристрій має довгий дріт та зручну вилку. Багато хто у відгуках, зазначив,що у новому пристрої була в резервуарі вода, а в очиснику- накип-> так от ці відпарювачі йдуть такі із заводу! Йде наліпка,що вони їх перевіряють таким чином. Я б теж не повірила, але я купувала в офлайн- магазині, тож мені декілька розпакували, щоб це довести, що вони дійсно всі із залишком водички всередині. Отакі от справи) Якщо ви хотіли невеликий ,але дієвий відпарювач - беріть!
Plusi
Виконує вказані функції, має зручний дизайн, доволі хороший об'єм резервуару для води, довгий дріт,зручна вилка
Mīnusi
Немає
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Інкогніто
20/06/2024
Україна
МодельGC801/10 це удосконалена модель GC440/47
Користувались більше п'ять років моделлю GC440/47. Задоволені роботою проте не все вічне. Вирішили замовити досить подібну модель GC801/10. На вигляд ці моделі схожі. Але дана нова модель GC801/10 має ще додатково два режими потужності слабший та потужніший. Що думаю добре. Побачимо як буде у користуванні.Перше використання налаштувало на позитив від відпарювача.
Plusi
Не важкий, місткий резервувар, зручний у використанні. Можна ставити вертикально, що підошва у повітрі, це безпечно
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Submarina
06/12/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Гарно відпарює речі
Довіряю компанії Philips, техніка справно працює..
Plusi
Потужний, швидко відпарює
Mīnusi
Сорочки ідеально випрасовані цим виробом не будуть, але це зазначено в інструкції
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Pārbaudi 10 minūtes nekustīgā stāvoklī veikusi ārēja testēšanas iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.
Philips laboratorijā ar maksimālo tvaika stiprumu tika testēts ar sieviešu kokvilnas t-kreklu un vidēja garuma svārkiem.