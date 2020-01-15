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Lai gludināšana neprasītu lielu piepūli, ir nepieciešams daudz tvaika. Spēcīga tvaika plūsma nozīmē daudzas uzpildīšanas reizes. Īpaši lielā 1,4 L ūdens tvertne samazina uzpildīšanas reižu skaitu.
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.
Gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpašo priekšpusi ar pagarinātām tvaika izejām, lai sasniegtu sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Методи
15/01/2020
България
Verificēts pircējs
Продуктът има чудесни характеристики
Уникална ютия. С най-голямо удоволствие гладим вкъщи с нея
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC8260/02 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC8260/02 Ютия с парогенератор