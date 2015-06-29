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Izbeigta ražošana

PerfectCare AquaTvaika ģeneratora gludeklis

GC8622/20

2
| (2) Atsauksmes

1 godalga

Īpaši ātra gludināšana
Gludiniet jebkādus gludināmus apģērbus, sākot ar zīdu līdz linam, kokvilnai un kašmiram...jebkādā secībā, nemainot iestatījumus. Philips PerfectCare gludeklis nodrošina īpaši ātrus gludināšanas rezultātus, neuztraucoties par apģērba sadegšanu vai spīdēšanu. Patiesi vienkārša gludināšana.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

bez temperatūras regulēšanas

Īpaši ātra gludināšana

  • 5 bāri

  • 250 g papildu tvaiks

  • 2,5 l fiksēta ūdens tvertne

Gludiniet no džinsiem līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas

Gludiniet no džinsiem līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas

Tagad varat gludināt no džinsa līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas. Nekādu apdegumu uz visiem gludināmajiem audumiem. Revolucionāra tehnoloģija ar 1) mūsdienīgu viedu vadības procesoru, kas kontrolē precīzu gludināšanas virsmas temperatūru. Jums nav jāregulē temperatūra; un 2) jaudīgu ciklonisko tvaika kameru, kas nodrošina jaudīgu nepārtrauktu tvaika padevi, padarot gludināšanu vieglāku un ātrāku.

Enerģijas taupīšana ar eko režīmu

Enerģijas taupīšana ar eko režīmu

Izmantojot eko režīmu ar samazinātu tvaika padevi, var ietaupīt enerģiju, nezaudējot gludināšanas kvalitāti.

Papildu tvaiks līdz pat 250 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.0

no 5

2

Atsauksmes

5
4
2

29/06/2015

Slovenija

Slovenija

Po 1 letu uporabe se je pokvaril

Likalnik deluje odlično, zelo enostaven za uporabo, para je močna. Čiščenje je enostavno. Vendar, le po 1 letu uporabe je likalnik nehal producirati paro. Ko pritisnemo gumb za paro, se likalnik avtomatično izklopi (lučka na on/off gumbu neha svetiti).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik

21/11/2015

Hrvatska

Hrvatska

Super glacalo samo se jako brzo pokvari

Nemojte kupovati Philipsova glacala, sto se tice karakteristika istih, za svaku pohvalu su od jednostavnosti do efikasnosti peglanja. Jedino sto im se pegle jako brzo pokvare, traju od nekoliko mjeseci do koju godinu i inda prestanu proizvodit paru. Zaista steta, ali gledajte neke druge proizvodace.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron

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