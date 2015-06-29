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GC8622/20
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
5 bāri
250 g papildu tvaiks
2,5 l fiksēta ūdens tvertne
Tagad varat gludināt no džinsa līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas. Nekādu apdegumu uz visiem gludināmajiem audumiem. Revolucionāra tehnoloģija ar 1) mūsdienīgu viedu vadības procesoru, kas kontrolē precīzu gludināšanas virsmas temperatūru. Jums nav jāregulē temperatūra; un 2) jaudīgu ciklonisko tvaika kameru, kas nodrošina jaudīgu nepārtrauktu tvaika padevi, padarot gludināšanu vieglāku un ātrāku.
Izmantojot eko režīmu ar samazinātu tvaika padevi, var ietaupīt enerģiju, nezaudējot gludināšanas kvalitāti.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Godalgas
2.0
no 5
2
Atsauksmes
Vita
29/06/2015
Slovenija
Po 1 letu uporabe se je pokvaril
Likalnik deluje odlično, zelo enostaven za uporabo, para je močna. Čiščenje je enostavno. Vendar, le po 1 letu uporabe je likalnik nehal producirati paro. Ko pritisnemo gumb za paro, se likalnik avtomatično izklopi (lučka na on/off gumbu neha svetiti).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik
Perom
21/11/2015
Hrvatska
Super glacalo samo se jako brzo pokvari
Nemojte kupovati Philipsova glacala, sto se tice karakteristika istih, za svaku pohvalu su od jednostavnosti do efikasnosti peglanja. Jedino sto im se pegle jako brzo pokvare, traju od nekoliko mjeseci do koju godinu i inda prestanu proizvodit paru. Zaista steta, ali gledajte neke druge proizvodace.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron