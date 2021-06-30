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  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana

Izbeigta ražošana

PerfectCare Aqua SilenceTvaika ģeneratora gludeklis

GC8650/80

4.6
| (17) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu

1 godalga

Īpaši ātra un klusa gludināšana
Gludiniet jebkādus gludināmus apģērbus, sākot ar zīdu līdz linam, kokvilnai un kašmiram...jebkādā secībā, nemainot iestatījumus. Philips PerfectCare gludeklis nodrošina īpaši ātrus gludināšanas rezultātus, neuztraucoties par apģērba sadegšanu vai spīdēšanu. Patiesi vienkārša gludināšana.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

bez temperatūras regulēšanas

Īpaši ātra un klusa gludināšana

  • Līdz 6,2 bāru spiediens

  • 330 g papildu tvaiks

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

  • 2,5 l fiksēta ūdens tvertne

Silent Steam tehnoloģija: jaudīgs tvaiks ar minimālu skaņu

Silent Steam tehnoloģija: jaudīgs tvaiks ar minimālu skaņu

Gludiniet, kamēr apkārt atrodas jūsu ģimene, skatoties televizoru, un jūs netraucēs tvaika radītais troksnis. Silent Steam tehnoloģija nodrošina klusu, taču jaudīga tvaika padevi. Jūsu tvaika ģenerators ir aprīkots ar skaņu slāpējošiem tvaika filtriem, lai samazinātu tvaika radīto troksni, un vienu skaņu absorbējošu platformu, lai samazinātu sūkņa troksni bāzē.

Gludiniet no džinsiem līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas

Gludiniet no džinsiem līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas

Tagad varat gludināt no džinsa līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas. Nekādu apdegumu uz visiem gludināmajiem audumiem. Revolucionāra tehnoloģija ar 1) mūsdienīgu viedu vadības procesoru, kas kontrolē precīzu gludināšanas virsmas temperatūru. Jums nav jāregulē temperatūra; un 2) jaudīgu ciklonisko tvaika kameru, kas nodrošina jaudīgu nepārtrauktu tvaika padevi, padarot gludināšanu vieglāku un ātrāku.

Efektīva un viegla ierīces atkaļķošana

Efektīva un viegla ierīces atkaļķošana

Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģeneratora gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

17

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

1

30/06/2021

Україна

Україна

Парогенератор - это чудо в семье

Пользуюсь даной моделью больше 4 лет, нареканий нет никаких, справляется со своим функционалом. Легко чистить от накипи.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

11/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую, однозначно!

Отличный утюг, пользуюсь около 5 месяцев. Очень довольна. Гладит даже самые сложные ткани. Длинный шланг, можно гладить шторы, даже отпаривать мягкую мебель. Шумный в меру (только когда включается насос для забора воды). Всем рекомендую!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Absolutně úžasná žehlička/generátor

Před nákupem arního generátoru jsem byla trochu skeptická s ohledem na jeho velikost, ale dala jsem na doporučení a generátor pořídila. A musím říct, že to byl jeden z nejlepších nákupů domácích pomocníků, jaký jsem kdy uskutečnila. Absolutně bezproblémové a jednoduché žehlení, žehlička je oproti klasické žehličce lehounká a parní výkon je ohromující. Opravdu fantazie.

Plusi

nízká hmotnost, vysoký parní výkon

Mīnusi

o žádných nevím

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor

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  1. Spiediena neierobežota tvaika ģeneratoru kategorijā