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Līdz 6,2 bāru spiediens
330 g papildu tvaiks
Pārnēsāšanas aizslēgs
2,5 l fiksēta ūdens tvertne
Gludiniet, kamēr apkārt atrodas jūsu ģimene, skatoties televizoru, un jūs netraucēs tvaika radītais troksnis. Silent Steam tehnoloģija nodrošina klusu, taču jaudīga tvaika padevi. Jūsu tvaika ģenerators ir aprīkots ar skaņu slāpējošiem tvaika filtriem, lai samazinātu tvaika radīto troksni, un vienu skaņu absorbējošu platformu, lai samazinātu sūkņa troksni bāzē.
Tagad varat gludināt no džinsa līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas. Nekādu apdegumu uz visiem gludināmajiem audumiem. Revolucionāra tehnoloģija ar 1) mūsdienīgu viedu vadības procesoru, kas kontrolē precīzu gludināšanas virsmas temperatūru. Jums nav jāregulē temperatūra; un 2) jaudīgu ciklonisko tvaika kameru, kas nodrošina jaudīgu nepārtrauktu tvaika padevi, padarot gludināšanu vieglāku un ātrāku.
Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģeneratora gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.
Godalgas
4.6
no 5
17
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
Анюта_
30/06/2021
Україна
Парогенератор - это чудо в семье
Пользуюсь даной моделью больше 4 лет, нареканий нет никаких, справляется со своим функционалом. Легко чистить от накипи.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Елена0512
11/04/2019
Україна
Рекомендую, однозначно!
Отличный утюг, пользуюсь около 5 месяцев. Очень довольна. Гладит даже самые сложные ткани. Длинный шланг, можно гладить шторы, даже отпаривать мягкую мебель. Шумный в меру (только когда включается насос для забора воды). Всем рекомендую!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
monika74
18/05/2020
Česká republika
Absolutně úžasná žehlička/generátor
Před nákupem arního generátoru jsem byla trochu skeptická s ohledem na jeho velikost, ale dala jsem na doporučení a generátor pořídila. A musím říct, že to byl jeden z nejlepších nákupů domácích pomocníků, jaký jsem kdy uskutečnila. Absolutně bezproblémové a jednoduché žehlení, žehlička je oproti klasické žehličce lehounká a parní výkon je ohromující. Opravdu fantazie.
Plusi
nízká hmotnost, vysoký parní výkon
Mīnusi
o žádných nevím
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor
Spiediena neierobežota tvaika ģeneratoru kategorijā