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  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
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  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana

Izbeigta ražošana

PerfectCare Aqua SilenceTvaika ģeneratora gludeklis

GC8651/10

4.2
| (5) Atsauksmes

1 godalga

Īpaši ātra un klusa gludināšana
Gludiniet jebkādus gludināmus apģērbus, sākot ar zīdu līdz linam, kokvilnai un kašmiram...jebkādā secībā, nemainot iestatījumus. Philips PerfectCare gludeklis nodrošina īpaši ātrus gludināšanas rezultātus, neuztraucoties par apģērba sadegšanu vai spīdēšanu. Patiesi vienkārša gludināšana.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

bez temperatūras regulēšanas

Īpaši ātra un klusa gludināšana

  • Līdz 6,2 bāru spiediens

  • 330 g papildu tvaiks

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

  • 2,5 l fiksēta ūdens tvertne

Silent Steam tehnoloģija: jaudīgs tvaiks ar minimālu skaņu

Silent Steam tehnoloģija: jaudīgs tvaiks ar minimālu skaņu

Gludiniet, kamēr apkārt atrodas jūsu ģimene, skatoties televizoru, un jūs netraucēs tvaika radītais troksnis. Silent Steam tehnoloģija nodrošina klusu, taču jaudīga tvaika padevi. Jūsu tvaika ģenerators ir aprīkots ar skaņu slāpējošiem tvaika filtriem, lai samazinātu tvaika radīto troksni, un vienu skaņu absorbējošu platformu, lai samazinātu sūkņa troksni bāzē.

Gludiniet no džinsiem līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas

Gludiniet no džinsiem līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas

Tagad varat gludināt no džinsa līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas. Nekādu apdegumu uz visiem gludināmajiem audumiem. Revolucionāra tehnoloģija ar 1) mūsdienīgu viedu vadības procesoru, kas kontrolē precīzu gludināšanas virsmas temperatūru. Jums nav jāregulē temperatūra; un 2) jaudīgu ciklonisko tvaika kameru, kas nodrošina jaudīgu nepārtrauktu tvaika padevi, padarot gludināšanu vieglāku un ātrāku.

Efektīva un viegla ierīces atkaļķošana

Efektīva un viegla ierīces atkaļķošana

Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģeneratora gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.2

no 5

5

Atsauksmes

3
1

23/03/2022

Polska

Polska

Funkcja pary

Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

30/01/2019

România

România

Timp redus de calcat

„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

10/02/2017

България

България

Verificēts pircējs

Страхотен продукт !!!

Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Spiediena neierobežota tvaika ģeneratoru kategorijā