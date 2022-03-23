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GC8651/10
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Līdz 6,2 bāru spiediens
330 g papildu tvaiks
Pārnēsāšanas aizslēgs
2,5 l fiksēta ūdens tvertne
Gludiniet, kamēr apkārt atrodas jūsu ģimene, skatoties televizoru, un jūs netraucēs tvaika radītais troksnis. Silent Steam tehnoloģija nodrošina klusu, taču jaudīga tvaika padevi. Jūsu tvaika ģenerators ir aprīkots ar skaņu slāpējošiem tvaika filtriem, lai samazinātu tvaika radīto troksni, un vienu skaņu absorbējošu platformu, lai samazinātu sūkņa troksni bāzē.
Tagad varat gludināt no džinsa līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas. Nekādu apdegumu uz visiem gludināmajiem audumiem. Revolucionāra tehnoloģija ar 1) mūsdienīgu viedu vadības procesoru, kas kontrolē precīzu gludināšanas virsmas temperatūru. Jums nav jāregulē temperatūra; un 2) jaudīgu ciklonisko tvaika kameru, kas nodrošina jaudīgu nepārtrauktu tvaika padevi, padarot gludināšanu vieglāku un ātrāku.
Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģeneratora gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.
Godalgas
4.2
no 5
5
Atsauksmes
Glendzia27
23/03/2022
Polska
Funkcja pary
Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Roxana123
30/01/2019
România
Timp redus de calcat
„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
Vlad8989
10/02/2017
България
Verificēts pircējs
Страхотен продукт !!!
Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
Spiediena neierobežota tvaika ģeneratoru kategorijā