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Papildu tvaiks līdz 360 g
1,8 l liela ūdens tvertne
Noņemama ūdens tvertne
Noņemamo ūdens tvertni var vienkārši uzpildīt, neapturot ierīci. Ūdens tvertnei ir liela iepildes atvere, tāpēc to var vienkārši piepildīt zem krāna. Tās tilpums ir 1,8 l, tāpēc jūs varat lietot ierīci bez pārtraukuma līdz pat 2 stundām, nepapildinot ūdeni tvertnē.
Izmantojot revolucionāro ProVelocity tehnoloģiju, mēs spējām radīt jaudīgu tvaika ģeneratora gludekli, kas ir daudz vieglāks par tradicionālajiem modeļiem. Tādējādi to var daudz stabilāk novietot uz gludināmā dēļa, un to ir daudz vieglāk pārnēsāt.
Ar OptimalTEMP tehnoloģiju vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, nogaidīšanai, līdz tā noregulējas, vai apģērbu šķirošanai. Ar perfekto temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombināciju bez apdedzināšanas var gludināt gan džinsa, gan zīda audumus.
Godalgas
4.4
no 5
17
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Zbyszek 1955
07/06/2020
Polska
Verificēts pircējs
bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt; polecam go każdemu; bardzo ułatwia prasowanie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8712/20 Żelazko z generatorem pary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8712/20 Żelazko z generatorem pary
patka13
08/12/2017
Polska
Prasowanie - poziom +1 :)
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Teraz po używaniu tego żelazka jesteśmy pewni, że nie wrócimy już do tradycyjnego. Wygoda i łatwość prasowania jest super. Żelazko jest ładne, lekkie - po prasowaniu kilkunastu rzeczy nie odczuwasz żadnego wysiłku. Trochę boimy się trzymać całą stację na desce do prasowania aby nie spadła (a deskę mamy dużą) - mógłby być przy stacji rzep lub pasek aby można ją było zaczepić. Podczas prasowania żelazko odkładam po prostu na deskę - bardzo jest to wygodne i nic się nie przypala. Czasem trochę się ślizga i czasem kilka kropel wody wypluwa - to chyba jedyne minusy. Fajnie odświeża ubrania na wieszaku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary
Tomasz1111
08/12/2017
Polska
Prasowanie - poziom +1 :)
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Teraz po używaniu tego żelazka jesteśmy pewni, że nie wrócimy już do tradycyjnego. Wygoda i łatwość prasowania jest super. Żelazko jest ładne, lekkie - po prasowaniu kilkunastu rzeczy nie odczuwasz żadnego wysiłku. Trochę boimy się trzymać całą stację na desce do prasowania aby nie spadła (a deskę mamy dużą) - mógłby być przy stacji rzep lub pasek aby można ją było zaczepić. Podczas prasowania żelazko odkładam po prostu na deskę - bardzo jest to wygodne i nic się nie przypala. Czasem trochę się ślizga i czasem kilka kropel wody wypluwa - to chyba jedyne minusy. Fajnie odświeża ubrania na wieszaku.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary