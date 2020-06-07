[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko znakomitymi cechami się charakteryzuje, a przez to moje uznanie jak najbardziej zyskuje: 1. Dzięki silnemu, ciągłemu strumieniowi pary prasowanie superszybkie się staje, a człowiek wolnego czasu dla siebie dzięki temu dostaje. 2. Duży, odłączany zbiornik wody powoduje, że czasu na dolewanie wody człowiek nie marnuje. Otwór łatwo zbiornik pozwala napełnić i funkcję prasowania przez 2 godziny bez dolewania wody da się spełnić. 3. Technologia ProVelocity lekkość żelazku daje, a dzięki temu moc duża urządzenia nadal zostaje. Urządzenie przez to jest stabilniejsze kiedy na desce się znajduje i przenoszenie bezpieczne oraz łatwiejsze powoduje. 4. Bez względu na to czy jeans lub jedwab się prasuje temperatura sama się dopasuje. Technologia OptimalTemp to powoduje, że na zmienianie ustawień temperatury człowiek czasu nie marnuje. Ryzyko przypalenia zostaje zniwelowane, a przy tym wyprasowane ubranie się w efekcie dostaje. Wysiłek nadgarstków zostaje ograniczony - bardzo ważny efekt dla zdrowia także jest zapewniony. 5. Żelazko wyposażone jest w zabezpieczenie na czas przenoszenia - nie ma obawy jego ześlizgnięcia i przez to uszkodzenia. 6. System Smart Calc-Clean wydłużyć okres używania żelazka z generatorem pary pozwala - bardzo mnie to zadowala. Wbudowana funkcja czyszczenia oraz kamienia usuwania ma na celu ochronę i wydajność pary zachowania. 2 minuty wystarczą, by żelazko zostało wyczyszczone, a przez to dużo czasu jest zaoszczędzone. 7. Tryb ECO oszczędzić energię ma za zadanie, bo pary w tym trybie mniejsze jest wykorzystanie. Nadal jednak ilość jej jest wystarczająca, aby jakość prasowania była zachwycająca. 8. Stopa firmy Philips ma pokrycie ceramiczne, prasowanie jest dzięki temu dynamiczne. Urządzenie doskonały poślizg ma po ubraniu - stopa ceramiczna zapobiega tkanin przywieraniu. 9. Żelazko zapewnia doskonałą jakość prasowania - liczne testy to potwierdziły i przyznały urządzeniu znaki uznania. 10. Gwarancja na 2 lata tylko jakość świetną żelazko potwierdza, że jest ono mocne jak "wojenna twierdza". Takie cechy i zalety w testowanym przez siebie urządzeniu odnalazłam, a przez to spełnienie swoich marzeń znalazłam. Prasowanie przestało być dla mnie przykrym zadaniem, teraz do tej czynności podchodzę z uśmiechaniem. Chętnie chwalę się nim gościom mnie odwiedzającym - w zachwyt nad zaletami żelazka wpadającym. Pozwalam im poprasować chwile, a przy tym czas spędzamy bardzo mile. Szybko, łatwo i przyjemnie ubrania zostają dzięki żelazku wyprasowane - to urządzenie przez swoje zalety będzie nadal przeze mnie zachwalane!!! :)