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  • Īpaši ātra gludināšana
  • Īpaši ātra gludināšana

Izbeigta ražošana

PerfectCare PerformerTvaika ģeneratora gludeklis

GC8715/20

4.4
| (17) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

1 godalga

Īpaši ātra gludināšana
Philips PerfectCare Performer tvaika ģeneratora gludeklis nodrošina patiešām vienkāršu, jaudīgu gludināšanu, neapdedzinot audumus. Jaudīgā nepārtrauktā tvaika plūsma dziļi un nepārtraukti iesūcas šķiedrās, lai viegli likvidētu krokas.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ar spēcīgu nepārtraukta tvaika padevi

Īpaši ātra gludināšana

  • Maks. 6 bāru sūkņa spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 360 g

  • 1,8 l liela ūdens tvertne

  • Noņemama ūdens tvertne

Liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Noņemamo ūdens tvertni var vienkārši uzpildīt, neapturot ierīci. Ūdens tvertnei ir liela iepildes atvere, tāpēc to var vienkārši piepildīt zem krāna. Tās tilpums ir 1,8 l, tāpēc jūs varat lietot ierīci bez pārtraukuma līdz pat 2 stundām, nepapildinot ūdeni tvertnē.

Viegls tvaika ģenerators vieglākam darbam

Viegls tvaika ģenerators vieglākam darbam

Izmantojot revolucionāro ProVelocity tehnoloģiju, mēs spējām radīt jaudīgu tvaika ģeneratora gludekli, kas ir daudz vieglāks par tradicionālajiem modeļiem. Tādējādi to var daudz stabilāk novietot uz gludināmā dēļa, un to ir daudz vieglāk pārnēsāt.

Gludini džinsu vai zīdu bez temperatūras regulēšanas

Gludini džinsu vai zīdu bez temperatūras regulēšanas

Ar OptimalTEMP tehnoloģiju vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, nogaidīšanai, līdz tā noregulējas, vai apģērbu šķirošanai. Ar perfekto temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombināciju bez apdedzināšanas var gludināt gan džinsa, gan zīda audumus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.4

no 5

17

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

2

07/06/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt; polecam go każdemu; bardzo ułatwia prasowanie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8712/20 Żelazko z generatorem pary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8712/20 Żelazko z generatorem pary

08/12/2017

Polska

Polska

Prasowanie - poziom +1 :)

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Teraz po używaniu tego żelazka jesteśmy pewni, że nie wrócimy już do tradycyjnego. Wygoda i łatwość prasowania jest super. Żelazko jest ładne, lekkie - po prasowaniu kilkunastu rzeczy nie odczuwasz żadnego wysiłku. Trochę boimy się trzymać całą stację na desce do prasowania aby nie spadła (a deskę mamy dużą) - mógłby być przy stacji rzep lub pasek aby można ją było zaczepić. Podczas prasowania żelazko odkładam po prostu na deskę - bardzo jest to wygodne i nic się nie przypala. Czasem trochę się ślizga i czasem kilka kropel wody wypluwa - to chyba jedyne minusy. Fajnie odświeża ubrania na wieszaku.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary

08/12/2017

Polska

Polska

Prasowanie - poziom +1 :)

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Teraz po używaniu tego żelazka jesteśmy pewni, że nie wrócimy już do tradycyjnego. Wygoda i łatwość prasowania jest super. Żelazko jest ładne, lekkie - po prasowaniu kilkunastu rzeczy nie odczuwasz żadnego wysiłku. Trochę boimy się trzymać całą stację na desce do prasowania aby nie spadła (a deskę mamy dużą) - mógłby być przy stacji rzep lub pasek aby można ją było zaczepić. Podczas prasowania żelazko odkładam po prostu na deskę - bardzo jest to wygodne i nic się nie przypala. Czasem trochę się ślizga i czasem kilka kropel wody wypluwa - to chyba jedyne minusy. Fajnie odświeża ubrania na wieszaku.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary

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