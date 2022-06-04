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  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
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Izbeigta ražošana

PerfectCare Expert PlusGludināšanas sistēma

GC8930/10

4.9
| (32) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Neticami viegls un jaudīgs
PerfectCare Expert Plus ir radīts jūsu komfortam un ērtībām. Ārkārtīgi viegls un ērts lietošanā, bet ar jaudīgu tvaika apstrādes funkciju, kas ļauj sasniegt lieliskus rezultātus īsākā laikā. Ar OptimalTEMP tehnoloģiju, kas garantēti nepieļauj piedegšanu visa veida gludināmajiem audumiem.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ātrumam un komfortam

Neticami viegls un jaudīgs

  • Maks. 7 bāru spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 420 g

  • Noņemama 1,8 l ūdens tvertne

  • Īpaši viegls gludeklis

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

Gludiniet visu no zīda līdz džinsiem, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jūs jebkurā brīdī varat gludināt jebkuru audumu.

Garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Pateicoties OptimalTEMP, mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. To pat var atstāt uz apģērba vai gludināmā dēļa. Bez apdegumiem, bez spīdīgiem laukumiem. Garantēti.

Jaudīgs tvaiks efektīvai kroku likvidēšanai

Jaudīgs tvaiks efektīvai kroku likvidēšanai

Spēcīgs pastāvīgais tvaiks viegli tiek galā pat ar biezākajiem audumiem. Grūti izgludināmas krokas izzūd, pateicoties papildu tvaikam, kad vien tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

32

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

04/06/2022

Україна

Україна

Рекомендую даний парогенератор

Не потрібно кожного разу виставляти температуру, праска сама все регулює. Всі види тканин прасуються легко, одним рухом. Відтепер процес прасування в задоволення.

Plusi

За

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

20/08/2020

Україна

Україна

Задоволення на всі 100%

Супер відпарювач,усім рекомендую.краще ніж звичайна праска

Plusi

Так

Mīnusi

Ні

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

04/04/2019

Україна

Україна

В цілому може бути!

Це не перший наш парогенератор Philips. З першим було дуже багато проблем: двічі міняли помпу, магазин Comfy відмовився приймати це за суттєвий недолік та замінити парогенератор по гарантії на новий, а у Philips вимагали висновок сертифікованого сервісного центру, який нам також не надали, тож щодо першого: маємо те, що маємо, - але "осад" залишився. Але ми - оптимісти, вирішили придбати ще один, GC8942, але на цей раз через офіційний інтернет-магазин Philips. В цілому праска виконує всі заявлені функції, працює тихо, з'ємний резервуар для води реально зручніший за вмонтований, як у попередніх моделях. Легкий, ковзає по поверхні, сила парового удару дійсно вражає. Рекомендую: прасувати одне задоволення!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

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Atrunas

  1. Ietaupa līdz pat 30 % enerģijas ar ECO režīmu, salīdzinājumā ar noklusējuma režīmu, balstoties uz standartu IEC 60311.