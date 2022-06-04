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Maks. 7 bāru spiediens
Papildu tvaiks līdz 420 g
Noņemama 1,8 l ūdens tvertne
Īpaši viegls gludeklis
Gludiniet visu no zīda līdz džinsiem, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jūs jebkurā brīdī varat gludināt jebkuru audumu.
Pateicoties OptimalTEMP, mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. To pat var atstāt uz apģērba vai gludināmā dēļa. Bez apdegumiem, bez spīdīgiem laukumiem. Garantēti.
Spēcīgs pastāvīgais tvaiks viegli tiek galā pat ar biezākajiem audumiem. Grūti izgludināmas krokas izzūd, pateicoties papildu tvaikam, kad vien tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.
Godalgas
4.9
no 5
32
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Nata6970
04/06/2022
Україна
Рекомендую даний парогенератор
Не потрібно кожного разу виставляти температуру, праска сама все регулює. Всі види тканин прасуються легко, одним рухом. Відтепер процес прасування в задоволення.
Plusi
За
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Кіт 06
20/08/2020
Україна
Задоволення на всі 100%
Супер відпарювач,усім рекомендую.краще ніж звичайна праска
Plusi
Так
Mīnusi
Ні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Asmal
04/04/2019
Україна
В цілому може бути!
Це не перший наш парогенератор Philips. З першим було дуже багато проблем: двічі міняли помпу, магазин Comfy відмовився приймати це за суттєвий недолік та замінити парогенератор по гарантії на новий, а у Philips вимагали висновок сертифікованого сервісного центру, який нам також не надали, тож щодо першого: маємо те, що маємо, - але "осад" залишився. Але ми - оптимісти, вирішили придбати ще один, GC8942, але на цей раз через офіційний інтернет-магазин Philips. В цілому праска виконує всі заявлені функції, працює тихо, з'ємний резервуар для води реально зручніший за вмонтований, як у попередніх моделях. Легкий, ковзає по поверхні, сила парового удару дійсно вражає. Рекомендую: прасувати одне задоволення!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Ietaupa līdz pat 30 % enerģijas ar ECO režīmu, salīdzinājumā ar noklusējuma režīmu, balstoties uz standartu IEC 60311.