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GC9222/02
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5,5 bāri
300 g papildu tvaiks
Izņemama 1,5 l ūdens tvertne
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaicēšanas jaudu iespējams pielāgot jūsu vajadzībām.
Tvaiks ir gatavs lietošanai 2 minūtēs, to var uzpildīt jebkurā brīdī gludināšanas laikā.
Ūdens tvertni iespējams izņemt vieglai uzpildīšanai zem krāna. Liela uzpildes atvere padara uzpildi ātru. Pateicoties 1,5 l ūdens tvertnes ietilpībai, varat gludināt līdz 2 stundām bez uzpildes.
Godalgas
4.5
no 5
2
Atsauksmes
Mariya88
18/06/2017
България
Verificēts pircējs
Много съм доволна.
Много съм доволна от центъра за гладене. Много бързо и лесно се глади, и дрехите се задържат дълго време изгладени. Бързо загрява и е доста по- тих от предишния, който съм ползвала.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор
mila
05/09/2015
Hrvatska
Proizvod je odličan
Peglanje nikad nije bilo lakše,pegla je zaista izvrsna, ali samo dok traje garancija
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare