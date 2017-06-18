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Izbeigta ražošana

PerfectCare ExpertTvaika ģeneratora gludeklis

GC9222/02

4.5
| (2) Atsauksmes

1 godalga

Īpaši ātra gludināšana
Gludiniet jebkādus gludināmus apģērbus, sākot ar zīdu līdz linam, kokvilnai un kašmiram...jebkādā secībā, nemainot iestatījumus. Philips PerfectCare gludeklis nodrošina īpaši ātrus gludināšanas rezultātus, neuztraucoties par apģērba sadegšanu vai spīdēšanu. Patiesi vienkārša gludināšana.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

bez temperatūras regulēšanas

Īpaši ātra gludināšana

  • 5,5 bāri

  • 300 g papildu tvaiks

  • Izņemama 1,5 l ūdens tvertne

Maks. 5,5 bāru sūkņa spiediens

Maks. 5,5 bāru sūkņa spiediens

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaicēšanas jaudu iespējams pielāgot jūsu vajadzībām.

Gatavs lietošanai 2 minūtēs, bez uzpildīšanas ierobežojumiem

Gatavs lietošanai 2 minūtēs, bez uzpildīšanas ierobežojumiem

Tvaiks ir gatavs lietošanai 2 minūtēs, to var uzpildīt jebkurā brīdī gludināšanas laikā.

1,5 litru noņemama ūdens tvertne, gludināšana līdz 2 stundām

1,5 litru noņemama ūdens tvertne, gludināšana līdz 2 stundām

Ūdens tvertni iespējams izņemt vieglai uzpildīšanai zem krāna. Liela uzpildes atvere padara uzpildi ātru. Pateicoties 1,5 l ūdens tvertnes ietilpībai, varat gludināt līdz 2 stundām bez uzpildes.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

3
2
1

18/06/2017

България

България

Verificēts pircējs

Много съм доволна.

Много съм доволна от центъра за гладене. Много бързо и лесно се глади, и дрехите се задържат дълго време изгладени. Бързо загрява и е доста по- тих от предишния, който съм ползвала.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор

05/09/2015

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Peglanje nikad nije bilo lakše,pegla je zaista izvrsna, ali samo dok traje garancija

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.