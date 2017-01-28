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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9241/02
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9241/02

Izbeigta ražošana

PerfectCare ExpertTvaika ģeneratora gludeklis

GC9241/02

4.8

| (26) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Īpaši ātra gludināšana

Gludiniet jebkādus gludināmus apģērbus, sākot ar zīdu līdz linam, kokvilnai un kašmiram...jebkādā secībā, nemainot iestatījumus. Philips PerfectCare gludeklis nodrošina īpaši ātrus gludināšanas rezultātus, neuztraucoties par apģērba sadegšanu vai spīdēšanu. Patiesi vienkārša gludināšana.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

bez temperatūras regulēšanas

Īpaši ātra gludināšana

  • Maks. 6,5 bāru spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 340 g

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

  • Izņemama 1,5 l ūdens tvertne

Gatavs lietošanai 2 minūtēs, bez uzpildīšanas ierobežojumiem

Gatavs lietošanai 2 minūtēs, bez uzpildīšanas ierobežojumiem

Tvaiks ir gatavs lietošanai 2 minūtēs, to var uzpildīt jebkurā brīdī gludināšanas laikā.

Līdz 6,5 bāru spiediens

Līdz 6,5 bāru spiediens

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.

Efektīva un viegla ierīces atkaļķošana

Efektīva un viegla ierīces atkaļķošana

Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģeneratora gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

26

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

3
1

28/01/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam ten produkt.

Prasowanie jest przyjemnością. Żelazko lekkie i wydajne. Koniecznie kup deskę z nadmuchem w przeciwnym razie woda kapie z deski.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary

28/01/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam ten produkt.

Prasowanie jest przyjemnością. Żelazko lekkie i wydajne. Koniecznie kup deskę z nadmuchem w przeciwnym razie woda kapie z deski.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary

06/12/2016

Polska

Polska

100% zadowolenia z użytkowania

Generator to wspaniała rzecz,mam go od września i jestem bardzo zadowolona w końcu moje rzeczy są idealnie doprasowane, zmniejsza czas prasowania. Polecam każdej osobie , która nie lubi za bardzo prasować.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary

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