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Izbeigta ražošana
Īpaši ātra gludināšana
Gludiniet jebkādus gludināmus apģērbus, sākot ar zīdu līdz linam, kokvilnai un kašmiram...jebkādā secībā, nemainot iestatījumus. Philips PerfectCare gludeklis nodrošina īpaši ātrus gludināšanas rezultātus, neuztraucoties par apģērba sadegšanu vai spīdēšanu. Patiesi vienkārša gludināšana.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Maks. 6,5 bāru spiediens
Papildu tvaiks līdz 340 g
Pārnēsāšanas aizslēgs
Izņemama 1,5 l ūdens tvertne
Tvaiks ir gatavs lietošanai 2 minūtēs, to var uzpildīt jebkurā brīdī gludināšanas laikā.
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.
Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģeneratora gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.
Godalgas
4.8
no 5
26
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Gosia5
28/01/2017
Polska
Verificēts pircējs
Polecam ten produkt.
Prasowanie jest przyjemnością. Żelazko lekkie i wydajne. Koniecznie kup deskę z nadmuchem w przeciwnym razie woda kapie z deski.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
kass2
28/01/2017
Polska
Verificēts pircējs
Polecam ten produkt.
Prasowanie jest przyjemnością. Żelazko lekkie i wydajne. Koniecznie kup deskę z nadmuchem w przeciwnym razie woda kapie z deski.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
młoda
06/12/2016
Polska
100% zadowolenia z użytkowania
Generator to wspaniała rzecz,mam go od września i jestem bardzo zadowolona w końcu moje rzeczy są idealnie doprasowane, zmniejsza czas prasowania. Polecam każdej osobie , która nie lubi za bardzo prasować.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary