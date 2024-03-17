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PerfectCare Aqua Pro Gludināšanas sistēma
Izbeigta ražošana
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GC9315/30
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron GC9315/30 - English (US)
GC9300_GC9400_UM_EEU_[01689]_user manual
Visi (3)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludināšanas sistēmu?
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mans gludināmais dēlis ir slapjš, un uz grīdas ir redzams ūdens
Uz manas Philips gludināšanas sistēmas mirgo zila lampiņa
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Philips gludināšanas sistēmas papildu tvaika padeve nedarbojas
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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