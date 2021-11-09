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  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana

Izbeigta ražošana

PerfectCare Aqua ProGludināšanas sistēma

GC9324/20

4.9
| (15) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Īpaši jaudīga gludināšana
PerfectCare Aqua Pro ierīcei ir ārkārtīgi viegls gludeklis un īpaši liela 2,5 L ūdens tvertne, padarot to ideāli piemērotu ilgstošai gludināšanai un perfektu vertikālai apģērbu apstrādei ar tvaiku.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ar ārkārtīgi vieglu gludekli

Īpaši jaudīga gludināšana

  • Maks. 6,5 bāru spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 440 g

  • 2,5 L ūdens tvertne

  • Īpaši viegls gludeklis

Īpaši liela ūdens tvertne ilgākai lietošanai bez pārtraukuma

Īpaši liela ūdens tvertne ilgākai lietošanai bez pārtraukuma

Īpaši liela 2,5 litru ūdens tvertne ļauj nepārtraukti gludināt 3 stundas, neuzpildot to atkārtoti. Ūdens tvertne ir caurspīdīga, sniedzot iespēju pārskatīt tajā esošo tvaika radīšanai nepieciešamo ūdens daudzumu no visām pusēm. Gludināšanas sistēmai ir liela izmēra uzpildes atvere, kas jebkurā laikā ļauj uzpildīt tvertni tieši no ūdens krāna, kā arī ar kanniņas vai pudeles palīdzību.

Vienkārša un efektīva atkaļķošanas sistēma

Vienkārša un efektīva atkaļķošanas sistēma

Regulāra atkaļķošana aizsargā gludekli un nodrošina ilgstošu nevainojamu tvaika veiktspēju. Ekskluzīvi konstruētā un ideāli novietotā Easy De-Calc Plus funkcija ir ideāls veids, kā atbrīvoties no katlakmens un pagarināt gludināšanas sistēmas darbmūžu. Sistēma gan ar gaismas, gan skaņas signāliem atgādinās, kad jāveic tīrīšana un atkaļķošana. Tad aukstai ierīcei vienkārši noņem pogu Easy De-Calc, savāc netīro ūdeni un katlakmeni un likvidē.

Taupa enerģiju ar eko režīmu

Taupa enerģiju ar eko režīmu

Ar eko režīmu var taupīt enerģiju, nepasliktinot gludināšanas rezultātus. Eko režīms izmanto mazāku tvaika daudzumu, kas joprojām ir pietiekams visu apģērbu gludināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

15

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Найкращий подарунок

Найкращий подарунок собі чи дружині, матері, коханій. Дуже легко прасує навіть складний одяг, нічого не пропалює, м‘яко ковзає, дійсно добре пропарює навіть товсті шари тканини. Зручно та швидко прасує. Все продумано, легко зібрати та скласти, злити накип

Plusi

Дуже зручний, продуманий

Mīnusi

Немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор

09/11/2021

Україна

Україна

Идеальный выбор!

Пользуюсь данным девайсом уже 2 года! Нареканий на работу, качество нет! Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, качество, долговечность! Легкий, с большим резервуаром для воды, что позволяет длительно использовать утюг без доливаний воды. К тому же резервуар прозрачный, что даёт возможность визуально оценивать остаточный уровень воды. Вода не вытекает на одежду и не оставляет мокрых и желтых пятен. Есть режим экономии электроэнергии, что позволяет экономить и это дополнительно радует). Отверстия для выхода пара есть даже на носике, что позволяет качественно гладить одежду даже в самых труднодоступных местах. Утюг на подставке надежно фиксируется фиксатором, благодаря чему его удобно и безопастно переносить с места на место. Утюг сам регулирует температуру нагрева относительно типа ткани, который гладится. Вы никогда! Не прожжёте свою одежду! Очень рекомендую к покупке данный парогенератор! За 2 года использованиями разу неподалела о своём выборе!

Plusi

Удобство, комфорт, качество

Mīnusi

Никаких минусом не обнаружено во время использования в течении 2 лет.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор

04/11/2021

Україна

Україна

Полноценный парогенератор с бойлером

Покупал PHILIPS PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 на подарок дочке,и вот наконец она его распаковала.Первый вопрос был -"Папа а что ты за ракету мне подарил?" Так как у нас дома тоже парогенератор Gorenje,то сравнивать есть с чем и PHILIPS показал себя на хороший порядок выше,Пар довольно мощный, ХБ футболки погладила на весу,с толстыми тканями справился легко без проблем.Плюсы то что это полноценный парогенератор с бойлером а не псевдо в котором вода подается с нижней ёмкости в утюг и пар образуется как в паровом утюге,автоматическое определение ткани,удобная система очистки как бойлера так и утюга. В общем пока одни плюсы,если вовремя проводить профилактику проблем с парогенератором не будет.Советую к покупке,а покупать или нет это уже ваш выбор.

Plusi

Полноценный парогенератор с бойлером в основной части,автоматическое определение ткани,большая емкость для воды,довольно мощная подача пара

Mīnusi

нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор

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