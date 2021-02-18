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Maks. 6,5 bāru spiediens
Papildu tvaiks līdz 350 g
Pārnēsāšanas aizslēgs
Izņemama 1,5 l ūdens tvertne
Gludiniet, kamēr apkārt atrodas jūsu ģimene, skatoties televizoru, un jūs netraucēs tvaika radītais troksnis. Silent Steam tehnoloģija nodrošina klusu, taču jaudīga tvaika padevi. Jūsu tvaika ģenerators ir aprīkots ar skaņu slāpējošiem tvaika filtriem, lai samazinātu tvaika radīto troksni, un vienu skaņu absorbējošu platformu, lai samazinātu sūkņa troksni bāzē.
Tagad varat gludināt no džinsa līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas. Nekādu apdegumu uz visiem gludināmajiem audumiem. Revolucionāra tehnoloģija ar 1) mūsdienīgu viedu vadības procesoru, kas kontrolē precīzu gludināšanas virsmas temperatūru. Jums nav jāregulē temperatūra; un 2) jaudīgu ciklonisko tvaika kameru, kas nodrošina jaudīgu nepārtrauktu tvaika padevi, padarot gludināšanu vieglāku un ātrāku.
Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģeneratora gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.
Godalgas
4.5
no 5
24
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Blagoeva
18/02/2021
България
Verificēts pircējs
The best
Използвам четките Ви Вече над четири години и съм много доволна
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор
Ivnick
05/06/2019
България
Препоръчвам! Ползваме 4 години!
Препоръчвам! Уред, който спестява време. Няма никакви проблеми с различни тъкани. Ползваме само трапеза вода, но не и минерална или от чешмата.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор
Haddon1
25/09/2018
Česká republika
funkce parní šok, rozžehlí i hodně suché prádlo
Dalo by se říct že žehlí skoro sama, lehká do ruky
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor