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  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana
  • Īpaši ātra un klusa gludināšana

Izbeigta ražošana

PerfectCare SilenceTvaika ģeneratora gludeklis

GC9550/02

4.5
| (24) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

1 godalga

Īpaši ātra un klusa gludināšana
Izbaudiet gludināšanu, komunicējot ar ģimeni vai skatoties televizoru, un jūs netraucēs troksnis. Philips PerfectCare Silence tvaika ģeneratora gludeklis apvieno jaudīgu un ātru gludināšanu bez trokšņa.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Īpaši ātra un klusa gludināšana

Īpaši ātra un klusa gludināšana

  • Maks. 6,5 bāru spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 350 g

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

  • Izņemama 1,5 l ūdens tvertne

Silent Steam tehnoloģija: jaudīgs tvaiks ar minimālu skaņu

Silent Steam tehnoloģija: jaudīgs tvaiks ar minimālu skaņu

Gludiniet, kamēr apkārt atrodas jūsu ģimene, skatoties televizoru, un jūs netraucēs tvaika radītais troksnis. Silent Steam tehnoloģija nodrošina klusu, taču jaudīga tvaika padevi. Jūsu tvaika ģenerators ir aprīkots ar skaņu slāpējošiem tvaika filtriem, lai samazinātu tvaika radīto troksni, un vienu skaņu absorbējošu platformu, lai samazinātu sūkņa troksni bāzē.

Gludiniet no džinsiem līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas

Gludiniet no džinsiem līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas

Tagad varat gludināt no džinsa līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas. Nekādu apdegumu uz visiem gludināmajiem audumiem. Revolucionāra tehnoloģija ar 1) mūsdienīgu viedu vadības procesoru, kas kontrolē precīzu gludināšanas virsmas temperatūru. Jums nav jāregulē temperatūra; un 2) jaudīgu ciklonisko tvaika kameru, kas nodrošina jaudīgu nepārtrauktu tvaika padevi, padarot gludināšanu vieglāku un ātrāku.

Efektīva un viegla ierīces atkaļķošana

Efektīva un viegla ierīces atkaļķošana

Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģeneratora gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

24

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

2

18/02/2021

България

България

Verificēts pircējs

The best

Използвам четките Ви Вече над четири години и съм много доволна

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор

05/06/2019

България

България

Препоръчвам! Ползваме 4 години!

Препоръчвам! Уред, който спестява време. Няма никакви проблеми с различни тъкани. Ползваме само трапеза вода, но не и минерална или от чешмата.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор

25/09/2018

Česká republika

Česká republika

funkce parní šok, rozžehlí i hodně suché prádlo

Dalo by se říct že žehlí skoro sama, lehká do ruky

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.