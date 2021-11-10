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  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.

Izbeigta ražošana

PerfectCareEliteGludināšanas sistēma

GC9642/60

4.8
| (435) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
Philips PerfectCare Elite ir vislabāka un efektīvāka gludināšanas sistēma. Ar OptimalTEMP tehnoloģiju tagad varat gludināt audumus no džinsa līdz zīdam, neiestatot temperatūru. Novērš apdegumus uz visiem gludināmajiem audumiem.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.

Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.

  • Maks. 7,2 bāru spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 490 g

  • 1,8 l liela ūdens tvertne

  • Noņemama ūdens tvertne

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai kroku likvidēšanai

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai kroku likvidēšanai

Ar šo revolucionāro tehnoloģiju jūs varat gludināt īpaši ātri. Jaudīgs nepārtraukts tvaiks uzveic pat grūti izgludināmas krokas, un pat biezāki audumi tiek izgludināti viegli un ātri. Turklāt ir iespējams izmantot papildu tvaika funkciju, kas ir perfekti piemērota vertikālai tvaicēšanai vai grūti izgludināmām krokām.

Liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Noņemamo ūdens tvertni var vienkārši uzpildīt, neapturot ierīci. Ūdens tvertnei ir liela iepildes atvere, tāpēc to var vienkārši piepildīt zem krāna. Tās tilpums ir 1,8 l, tāpēc jūs varat lietot ierīci bez pārtraukuma līdz pat 2 stundām, nepapildinot ūdeni tvertnē.

Taupiet enerģiju ar ECO režīmu

Taupiet enerģiju ar ECO režīmu

Ar ECO režīmu var taupīt enerģiju, nepasliktinot gludināšanas rezultātus. ECO režīms izmanto mazāku tvaika daudzumu, kas joprojām ir pietiekams visu apģērbu gludināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.8

no 5

435

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

10/11/2021

Україна

Україна

Незамінний важливий помічник.

Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!

Plusi

Зручність

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

09/11/2021

Україна

Україна

Отлично справляется со своей функцией

Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

26/10/2021

Україна

Україна

Надзвичайно задоволені парогенератором Philips

Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.