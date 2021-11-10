30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Maks. 7,2 bāru spiediens
Papildu tvaiks līdz 490 g
1,8 l liela ūdens tvertne
Noņemama ūdens tvertne
Ar šo revolucionāro tehnoloģiju jūs varat gludināt īpaši ātri. Jaudīgs nepārtraukts tvaiks uzveic pat grūti izgludināmas krokas, un pat biezāki audumi tiek izgludināti viegli un ātri. Turklāt ir iespējams izmantot papildu tvaika funkciju, kas ir perfekti piemērota vertikālai tvaicēšanai vai grūti izgludināmām krokām.
Noņemamo ūdens tvertni var vienkārši uzpildīt, neapturot ierīci. Ūdens tvertnei ir liela iepildes atvere, tāpēc to var vienkārši piepildīt zem krāna. Tās tilpums ir 1,8 l, tāpēc jūs varat lietot ierīci bez pārtraukuma līdz pat 2 stundām, nepapildinot ūdeni tvertnē.
Ar ECO režīmu var taupīt enerģiju, nepasliktinot gludināšanas rezultātus. ECO režīms izmanto mazāku tvaika daudzumu, kas joprojām ir pietiekams visu apģērbu gludināšanai.
Godalgas
4.8
no 5
435
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Лола 30
10/11/2021
Україна
Незамінний важливий помічник.
Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!
Plusi
Зручність
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
blonda.bomba
09/11/2021
Україна
Отлично справляется со своей функцией
Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Vov4ukRoiel
26/10/2021
Україна
Надзвичайно задоволені парогенератором Philips
Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор