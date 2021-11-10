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  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai

PerfectCare Elite PlusGludināšanas sistēma

GC9660/30

4.8
| (435) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

1 godalga

Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
PerfectCare Elite Plus ir jaudīgāka un ātrāka gludināšanas sistēma pasaulē ar īpaši vieglu gludekli un viedu automātisko tvaika padevi maksimālām ērtībām. Nav nepieciešams iestatīt temperatūru un garantēts, ka audums nepiedegs.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai

Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai

  • Papildu tvaika padeve līdz 520 g

  • Noņemama 1,8 L ūdens tvertne

  • OptimalTEMP tehnoloģija

  • Vieda, automātiska tvaika padeve

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

Gludini visu no zīda līdz džinsam, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jebkurā brīdī var gludināt jebkuru audumu.

Garantēti — pret piededzināšanu

Garantēti — pret piededzināšanu

Pateicoties OptimalTEMP, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt, pat atstājot uz apģērba vai gludināmā dēļa. Garantēti bez apdegumiem un spīdīgiem laukumiem.

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai burzījumu likvidēšanai

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai burzījumu likvidēšanai

Spēcīgais, nepārtrauktais tvaiks viegli tiek galā pat ar visbiezākajiem audumiem. Grūti izgludināmi burzījumi izzūd, pateicoties papildu tvaikam vienmēr, kad tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

435

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

10/11/2021

Україна

Україна

Незамінний важливий помічник.

Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!

Plusi

Зручність

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

09/11/2021

Україна

Україна

Отлично справляется со своей функцией

Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

26/10/2021

Україна

Україна

Надзвичайно задоволені парогенератором Philips

Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.