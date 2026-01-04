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Izbeigta ražošana
GC9675/80
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Papildu tvaika padeve līdz 550 g
Noņemama 1,8 L ūdens tvertne
OptimalTEMP tehnoloģija
Automātiska un klusa tvaika padeve
Automātiskās izslēgšanās funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas vairākas minūtes netiek lietots, ietaupot enerģiju un garantējot drošību.
Gludekli var droši nofiksēt uz pamatnes, lai varētu to viegli pārnēsāt pa māju un samazinātu risku nejauši pieskarties pie karstās gludināšanas virsmas.
Regulāra gludekļa atkaļķošana to aizsargā, paildzina kalpošanas laiku un nodrošina vislabāko tvaika padevi. Ekskluzīvā Easy De-Calc Plus sistēma nepārtraukti savāc kaļķakmeni un ar indikatora lampiņas un audio signāla palīdzību informē par nepieciešamību iztukšot gludekli. Vienkārši izņem aizbāzni un izlej ūdeni un katlakmens daļiņas.
Godalgas
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