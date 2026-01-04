ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
  • Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai

Izbeigta ražošana

PerfectCare Elite PlusGludināšanas sistēma

GC9675/80

1 godalga

Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai
PerfectCare Elite Plus ir jaudīgāka un ātrāka gludināšanas sistēma pasaulē ar īpaši vieglu gludekli un viedu automātisko tvaika padevi maksimālām ērtībām. Nav nepieciešams iestatīt temperatūru un garantēts, ka audums nepiedegs.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai

Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai

  • Papildu tvaika padeve līdz 550 g

  • Noņemama 1,8 L ūdens tvertne

  • OptimalTEMP tehnoloģija

  • Automātiska un klusa tvaika padeve

Automātiska izslēgšanās, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības

Automātiska izslēgšanās, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības

Automātiskās izslēgšanās funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas vairākas minūtes netiek lietots, ietaupot enerģiju un garantējot drošību.

Pārnēsāšanas aizslēgs drošai un vienkāršai transportēšanai

Pārnēsāšanas aizslēgs drošai un vienkāršai transportēšanai

Gludekli var droši nofiksēt uz pamatnes, lai varētu to viegli pārnēsāt pa māju un samazinātu risku nejauši pieskarties pie karstās gludināšanas virsmas.

Vienkārša un efektīva atkaļķošanas sistēma ilgstošam sniegumam

Vienkārša un efektīva atkaļķošanas sistēma ilgstošam sniegumam

Regulāra gludekļa atkaļķošana to aizsargā, paildzina kalpošanas laiku un nodrošina vislabāko tvaika padevi. Ekskluzīvā Easy De-Calc Plus sistēma nepārtraukti savāc kaļķakmeni un ar indikatora lampiņas un audio signāla palīdzību informē par nepieciešamību iztukšot gludekli. Vienkārši izņem aizbāzni un izlej ūdeni un katlakmens daļiņas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.