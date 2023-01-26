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  • Viegli iegūstams līdzens griezums
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  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
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  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums

Izbeigta ražošana

Hairclipper series 3000Matu griešanas ierīce

HC3535/15

4.7
| (67) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Viegli iegūstams līdzens griezums
Apgrieziet matus ātri un vienkārši. DualCut tehnoloģija ar pašuzasinošiem asmeņiem griež divreiz ātrāk*. Trim-n-Flow tehnoloģijai ir raksturīga ķemme, kas izstrādāta tā, lai novērstu nosprostošanos, tāpēc apgriešanu var veikt ar vienu kustību.
Skatīt visas priekšrocības

Ātrāka apgriešana bez nosprostošanās*

Viegli iegūstams līdzens griezums

  • Nerūsējoša tērauda asmeņi

  • 13 garuma iestatījumi

  • 75 min izm. bez vada/8 h uzlāde

  • Somiņa, šķēres un bārdas ķemme

Trim-n-Flow tehnoloģija nepārtrauktai griešanai

Trim-n-Flow tehnoloģija nepārtrauktai griešanai

Mūsu Philips matu griešanas ierīce ar jauno, inovatīvo ķemmi ir izstrādāta, lai novērstu matiņu iesprūšanu, ļaujot jums apgriezt matus bez pārtraukuma no sākuma līdz beigām.

Maksimāla precizitāte ar divpusējiem asmeņiem

Maksimāla precizitāte ar divpusējiem asmeņiem

Philips Hairclipper 3000 ir uzlabota DualCut tehnoloģija, kas nodrošina maksimālu precizitāti. Tā ir aprīkota ar divpusējiem asmeņiem un izstrādāta tā, lai saglabātu pirmās dienas asumiem

Nevainojams un drošs griezums

Nevainojams un drošs griezums

Pašuzasinošie tērauda asmeņi ir izstrādāti neticamai izturībai. Pat pēc 5 gadiem tie griež tikpat precīzi kā pirmajā dienā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

67

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

2

26/01/2023

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Toote lisafunktsioon.

Võrreldes eelmisega(mis peale 6,5 aastat nüriks läks) on hea lisafunktsioon habemekamm, millega on märksa parem vuntse piirata.

Plusi

Hea pea raseerija ja vuntside piiraja.

Mīnusi

Hetkel ei tule midagi meelde.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3535/15 Juukselõikur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3535/15 Juukselõikur

29/01/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

MASZYNKA

MIOD MALINA POMARANCZE SWIETNY ZAKUP SRZYZE SWIETNIE BEZ KABLA PLATANINY SUPER

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

20/01/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

super ocena produktu

strzyżarka jest super, łatwa w obsłudze i czyszczeniu, polecam ją wszystkim , którzy strzygą się sami.

Plusi

łatwość obsługi i czyszczenia

Mīnusi

nie widzę, jak na razie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Ātrāka apgriešana bez nosprostošanās, salīdzinot ar iepriekšējo ķemmi - tests veikts, apgriežot matus līdz 19 mm garumam

  2. Apgriež 2 reizes ātrāk - salīdzinājumā ar Philips iepriekšējo modeli