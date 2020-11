Ietverta bārdas ķemme ar 12 regulējamiem garumiem no1 līdz 23 mm

Neatkarīgi no tā, vai jums ir bārda vai vēlaties perfekta izskata rugājus, vienkārši piestipriniet regulējamo bārdas ķemmi un izvēlieties vienu no 12 fiksējamiem iestatījumiem no 1 līdz 23 mm. Starp garuma iestatījumiem ir precīzi 2 mm intervāls. Lai iegūtu īsākus rugājus, noņemiet ķemmi un apgrieziet matiņus 0,5 mm garumā.