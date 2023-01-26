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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Nerūsējoša tērauda asmeņi
13 garuma iestatījumi
75 min izm. bez vada/8 h uzlāde
Somiņa, šķēres un bārdas ķemme
Mūsu Philips matu griešanas ierīce ar jauno, inovatīvo ķemmi ir izstrādāta, lai novērstu matiņu iesprūšanu, ļaujot jums apgriezt matus bez pārtraukuma no sākuma līdz beigām.
Philips Hairclipper 3000 ir uzlabota DualCut tehnoloģija, kas nodrošina maksimālu precizitāti. Tā ir aprīkota ar divpusējiem asmeņiem un izstrādāta tā, lai saglabātu pirmās dienas asumiem
Pašuzasinošie tērauda asmeņi ir izstrādāti neticamai izturībai. Pat pēc 5 gadiem tie griež tikpat precīzi kā pirmajā dienā.
4.7
no 5
67
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Raul.
26/01/2023
Eesti
Verificēts pircējs
Toote lisafunktsioon.
Võrreldes eelmisega(mis peale 6,5 aastat nüriks läks) on hea lisafunktsioon habemekamm, millega on märksa parem vuntse piirata.
Plusi
Hea pea raseerija ja vuntside piiraja.
Mīnusi
Hetkel ei tule midagi meelde.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3535/15 Juukselõikur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3535/15 Juukselõikur
RUMCAJSS
29/01/2021
Polska
Verificēts pircējs
MASZYNKA
MIOD MALINA POMARANCZE SWIETNY ZAKUP SRZYZE SWIETNIE BEZ KABLA PLATANINY SUPER
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
mery em
20/01/2021
Polska
Verificēts pircējs
super ocena produktu
strzyżarka jest super, łatwa w obsłudze i czyszczeniu, polecam ją wszystkim , którzy strzygą się sami.
Plusi
łatwość obsługi i czyszczenia
Mīnusi
nie widzę, jak na razie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Ātrāka apgriešana bez nosprostošanās, salīdzinot ar iepriekšējo ķemmi - tests veikts, apgriežot matus līdz 19 mm garumam
Apgriež 2 reizes ātrāk - salīdzinājumā ar Philips iepriekšējo modeli