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Izbeigta ražošana
Nerūsējoša tērauda asmeņi
24 garuma iestatījumi
75 min izm. bez vada/8 h uzlāde
Regulējama bārdas ķemme un futrālis
Apgrieziet jebkāda tipa matus ar mūsdienīgo DualCut tehnoloģiju, kas apvieno divkārši uzasinātu griešanas elementu un samazinātu berzi. Inovatīvais griešanas elements ir izstrādāts ilgstošai darbībai, apgriežot matus divreiz ātrāk nekā standarta Philips matu griešanas ierīces. Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens aizsargs maksimālam kalpošanas laikam.*
Pašuzasinoši nerūsējošā tērauda asmeņi ilgstošam asumam.
Pagrieziet garuma iestatījuma slēdzis, lai izvēlētos un fiksētu vēlamo garuma iestatījumu - pieejami 23 garuma iestatījumi no 1 līdz 23 mm, un precīzi 1 mm atstarpi starp katru iestatījumu. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.
4.4
no 5
24
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
raku
02/04/2016
Eesti
tundub hea aparaat
Esmamulje väga hea.Töötab vaikselt ja lõikab ilma kakkumata.Lõikepikkuse reguleerimine sujuv.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/80 Juukselõikur
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/80 Juukselõikur
golibroda79
06/04/2021
Polska
po 5 latach użytkowania mogę napisać
jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!
Plusi
wystarczająca praca na aku, tnie i działa
Mīnusi
głośna?
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
kaszpir
11/04/2017
Polska
OK i tyle
Dobry sprzęt do tego do czego został stworzony, wytrzymała bateria-polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Salīdzinājumā ar Philips priekšteci