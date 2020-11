Ietverta bārdas ķemme ar 23 regulējamiem garumiem: 1 līdz 23 mm

Pagrieziet slēdzi, lai izvēlētos un fiksētu vēlamo garuma iestatījumu neatkarīgi no tā, vai jums ir pilna bārda vai ideāli īsi rugāji. Vienkārši pievienojiet regulējamo bārdas ķemmi ar 23 fiksējamiem garuma iestatījumiem no 1 līdz 23 mm, ar precīzu 1 mm atstarpi starp katru iestatījumu. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.