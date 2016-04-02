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  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*

Izbeigta ražošana

Hairclipper series 5000Matu griešanas ierīce

HC5440/80

4.4
| (24) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu
HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
HAIRCLIPPER 5000. sērijas matu griešanas ierīce ir izstrādāta ilgstošai un efektīvai darbībai. Novatoriskais griezējelements, nerūsējošā tērauda asmeņi un regulējamas bārdas un matu ķemmes nodrošina ātrāku, gludāku griezumu nemainīgi laika gaitā.
Skatīt visas priekšrocības

ar DualCut tehnoloģiju ātrākam, gludākam griezumam

HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*

  • Nerūsējoša tērauda asmeņi

  • 24 garuma iestatījumi

  • 75 min izm. bez vada/8 h uzlāde

  • Regulējama bārdas ķemme un futrālis

Divkārši uzasināts griešanas elements ar samazinātu berzi

Divkārši uzasināts griešanas elements ar samazinātu berzi

Apgrieziet jebkāda tipa matus ar mūsdienīgo DualCut tehnoloģiju, kas apvieno divkārši uzasinātu griešanas elementu un samazinātu berzi. Inovatīvais griešanas elements ir izstrādāts ilgstošai darbībai, apgriežot matus divreiz ātrāk nekā standarta Philips matu griešanas ierīces. Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens aizsargs maksimālam kalpošanas laikam.*

Pašuzasinoši tērauda asmeņi ilgstošam asumam

Pašuzasinoši tērauda asmeņi ilgstošam asumam

Pašuzasinoši nerūsējošā tērauda asmeņi ilgstošam asumam.

Vienkārši maināmi un fiksējami 24 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 23 mm

Vienkārši maināmi un fiksējami 24 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 23 mm

Pagrieziet garuma iestatījuma slēdzis, lai izvēlētos un fiksētu vēlamo garuma iestatījumu - pieejami 23 garuma iestatījumi no 1 līdz 23 mm, un precīzi 1 mm atstarpi starp katru iestatījumu. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.4

no 5

24

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

3
2

02/04/2016

Eesti

Eesti

tundub hea aparaat

Esmamulje väga hea.Töötab vaikselt ja lõikab ilma kakkumata.Lõikepikkuse reguleerimine sujuv.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/80 Juukselõikur

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/80 Juukselõikur

06/04/2021

Polska

Polska

po 5 latach użytkowania mogę napisać

jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!

Plusi

wystarczająca praca na aku, tnie i działa

Mīnusi

głośna?

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

11/04/2017

Polska

Polska

OK i tyle

Dobry sprzęt do tego do czego został stworzony, wytrzymała bateria-polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

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